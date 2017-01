Symbolischer Spatenstich: Der HTZ-Kindergarten in Asbach wird um drei Gruppen erweitert.

12.01.2017 Asbach. Das HeilpädagogischTherapeutische Zentrum Neuwied vergrößert seinen Kindergarten in Asbach. Mit insgesamt sieben Gruppen wird die Kita die größte in der Ortsgemeinde sein. Im Frühsommer soll der Anbau fertig sein.

Mit einem symbolischen Spatenstich gaben der Erste Kreisbeigeordnete Achim Hallerbach, Asbachs Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl und Kristina Münstermann, Geschäftsführerin der Heilpädagogisch Therapeutisches Zentrum (HTZ) gGmbH Neuwied, den Startschuss zum Erweiterungsbau des HTZ-Kindergartens in Asbach. Mit den dort entstehenden zusätzlichen drei Gruppen bringe es die Ortsgemeinde Asbach demnächst als erste Gemeinde im Kreis auf mehr als 300 Plätze in Kindertagesstätten, so Hallerbach.

Mit der Baumaßnahme werden allerdings nicht nur Gruppen- und Nebenräume, ein Schlafraum sowie Sanitärbereiche für Kinder und Erwachsene geschaffen, hieß es beim offiziellen Beginn der Arbeiten.

Durch eine geschickte Anordnung und teilweise Verlegung von Therapieräumen in den neuen Erweiterungsbau erhalte die HTZ-Kita darüber hinaus einen ausreichend großen Personalraum und eine Küche, in der dann Frischkost zubereitet werden könne.

Zu den Gesamtkosten der Maßnahme von rund 1,04 Millionen Euro erwartet die HTZ, die Trägerin der Baumaßnahme ist, unter anderem öffentliche Fördergelder des Landes Rheinland-Pfalz – rund 247.000 Euro – sowie zusätzlich einen Anteil des Kreises an der Finanzierung der integrativen Betreuungsplätze, insgesamt rund 266.000 Euro.

Bis zu 115 Kinder können betreut werde n

Fertiggestellt werden soll die Erweiterung der HTZ-Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ bereits im Frühsommer. Hallerbach: „Nach Abschluss der Arbeiten wird sie dann die größte Einrichtung in der Ortsgemeinde sein mit insgesamt sieben Gruppen, davon sechs im Kindergartengebäude.“ Ergänzt werde das Angebot der Kindertagesstätte durch eine Waldgruppe, die bereits vor einigen Jahren in Betrieb genommen wurde. Bis zu 115 Kinder sollen in der HTZ-Kita Asbach somit insgesamt betreut werden können, davon 31 unter Dreijährige.

Zehn Plätze seien vorgesehen für den immer größer werdenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder mit Beeinträchtigung. „Mit der Inbetriebnahme dieser zusätzlichen Plätze wird die Ortsgemeinde Asbach als erste Gemeinde im Kreis über rund 300 Kita-Plätze verfügen“, so Hallerbach. Rund ein Viertel davon sei Kindern unter drei Jahren vorbehalten.

„Wir freuen uns, dass mit der Erweiterung der bestehenden Kita auch die Zeit des Provisoriums im Bürgerhaus ein Ende haben wird“, betonte Münstermann. Dort werden bis zur Fertigstellung der Erweiterung bis zu 15 Kinder in einer zeitlich befristeten Gruppe betreut. „Danke an das HTZ, die Evangelische und Katholische Kita, die kurzfristig bereit waren, im Wege von Übergangslösungen zusätzliche Plätze zu schaffen“, lobte Hallerbach die Kindergartenträger in der Region. (Claudia Sülzen)