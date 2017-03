150 Beuteltiere im Zoo Neuwied

Neuwied. Rund 150 Kängurus leben im Zoo Neuwied. Nach der dunklen Jahreszeit legen sich die Beuteltiere bei schönem Wetter gerne auf die Wiese - und vor allem die Jungen zeigen dann womöglich auch ihre Kampfkünste.

Von Alexander Hertel, 02.03.2017

Ein Hauch von Frühling weht durch den Zoo Neuwied: Die Temperaturen steigen langsam und auch die Sonne blitzt öfter durch die Wolken - sehr zur Freude der Tiere. So genießen in diesen Tagen auch die Bennett-Kängurus und die Grauen Riesenkängurus das wärmere Wetter und liegen häufig, sobald die Sonne zu sehen ist, auf ihrer Känguruwiese. Ganz entspannt scheinen sie Sonne nach der dunklen Jahreszeit zu tanken.

Im Zoo Neuwied leben insgesamt rund 150 Kängurus. Sie stellen nach Angabe des Zoos damit die größte Känguruherde außerhalb Australiens. Ungefähr 50 Bennett-Kängurus und rund 100 Graue Riesenkängurus leben auf auf einer Fläche von 3,5 Hektar.

Unterschieden werden können die beiden Arten recht gut. "Das Bennett-Känguru ist generell kleiner, hat dichteres, braunes Fell und erinnert ein wenig an einen Teddybär", erklärt Zoopädagogin Franziska Günther. Währenddessen sind die Grauen Riesenkängurus, wie der Name schon sagt, wesentlich größer und haben ein graues Fell. Sie sind nach dem Roten Riesenkänguru die zweitgrößten Beuteltiere der Welt.

Mit etwas Glück können Besucher in den Beutel der weiblichen Kängurus noch junge Kängurus entdecken. Der Nachwuchs wird nach einer kurzen Tragzeit von rund 30 Tagen geboren und ist dann gerade mal so groß wie ein Gummibärchen. "Das noch blinde und nackte Jungtier bleibt danach noch für einige Monate im Beutel der Mutter an einer Zitze, wo es wächst und sich vollständig entwickelt. Erst danach verlässt es den Beutel für kurze Zeit, bis es dann alt genug ist, um sich eigenständig zu versorgen", erklärt die Zoopädagogin. Dazu gehört auch, dass die jungen männlichen Kängurus ihre Kampfkünste im Spiel mit anderen austesten.

Und so können Besucher aktuell nicht nur die Beuteltiere auf der Wiese liegen sehen, sondern die Jungen vielleicht auch bei ihren spielerischen Kämpfen beobachten.