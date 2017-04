Schüleraustausch in Linz

Zu Gast in Linz am Rhein: Die Schüler aus Monticello und Pornic werden m Linzer Rathaus herzlich empfangen.

LINZ. Knapp 100 Schüler aus der Partnerstadt Pornic und aus dem zwischen Mailand und Como gelegenen Monticello sind seit Ende März mit ihren Lehrerinnen Anne Breteau sowie Daniela Mandelli und Gabriella Montali in Linz zu Besuch.

Von Horst-Dieter Küsters, 05.04.2017

Betreut werden die jungen Bretonen vom Collège Jean Mounès während ihres Aufenthaltes am Rhein von Claudia Volhardt von der Robert-Koch-Realschule sowie von Antje Eßer und Richard Geldner vom Martinus-Gymnasium Linz (MGL), während sich die MGL-Fremdsprachenkolleginnen Silja Hanke und Claudia Herzog um die Gäste aus der Lombardei vom Liceo Alessandro Greppi kümmern.

„Ich freue mich, so viele junge Gäste aus Frankreich und Italien im Rathaus begrüßen zu können. Die Stadt Linz fühlt sich geehrt, dass Sie uns Ihre Aufwartung machen und mehr über uns erfahren wollen“, hieß Stadtbürgermeister Hans Georg Faust zusammen mit seinem Beigeordneten Thomas Balasus die Schüler am Dienstagvormittag im Sitzungssaal willkommen.

Die unbeschwerte, freundschaftliche Begegnung junger Menschen belege, dass Europa trotz Brexit und anderer Probleme auf einem guten Weg sei, immer enger zusammenzuwachsen, sagte der Bürgermeister.

Der Schüleraustausch mit Pornic findet schon seit 30 Jahren regelmäßig statt, so dass sich inzwischen mehr als 2000 Schüler der Klassen 7 bis 10 näher kennengelernt haben. „Begründet wurde der Austausch von Marie Agnès Morice, die ihn 26 Mal durchgeführt hat. Ich habe jetzt ihre Funktion übernommen, damit diese wichtige Verbindung zwischen den beiden Städten nicht abreißt“, so Breteau.

Erheblich jünger sind die MG-Kontakte zu dem italienischen Liceo. „In den vergangenen 13 Jahren sind etwa 400 unserer Zehntklässler in den Genuss eines Austausches gekommen“, berichtete Claudia Herzog. Da die jeweiligen Gäste in Schülerfamilien wohnen, hätten sich viele intensive Freundschaften entwickelt, so dass die persönlichen Begegnungen durch intensive E-Mail-, Facebook- und WhatsApp-Kontakte weiter begleitet würden.

„Gestern haben wir die Burg Eltz und den Lavakeller Mendig besucht, während die Italiener eine Stadtrallye durch Koblenz gemacht haben“, sagte Richard Geldner, bevor sich die Gäste in Richtung Bonn aufmachten. Bevor es wieder nach Hause geht, steht am Donnerstag für die Pornicer Schüler noch Mainz auf dem Programm, während die Schüler aus Monticello Köln besuchen werden. Ihre Linzer Kollegen freuen sich schon jetzt auf einen Gegenbesuch nach den Sommerferien.