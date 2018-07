Verärgerung über die Telekom

Rheinbreitbach. Eine Störung bereitet seit Anfang Juli Telefon- und Internetprobleme an der Burg- und Hauptstraße in Rheinbreitbach. Eine Anwohnerin zeigt sich verärgert über die Kommunikation der Telekom.

Von Alexander Hertel, 13.07.2018

Sibylle Meyer ist verärgert. Am Montag, 2. Juli, fiel bei der Telekom-Kundin in der Burgstraße in Rheinbreitbach das Internet und das Telefon aus. Erst eine Woche später war der „Totalausfall“, wie sie es nennt, behoben. Doch noch immer gibt es Störungen bei Anwohnern an der Burgstraße und der angrenzenden Hauptstraße. „Das ist mehr als ärgerlich, denn dadurch wurde meine Arbeit massiv behindert“, schildert Meyer, die als Koordinatorin für Rheinbreitbach des Kontaktkreises Flüchtlinge in der Verbandsgemeinde Unkel ehrenamtlich tätig ist und nicht nur dafür auf die „Benutzung von Telefon und Handy dringend angewiesen“ ist.

Die Ursache für die Störung liege am Router, hieß es zunächst vom Störungsdienst der Telekom. So tauschte Meyer diesen aus, doch die Störung dauerte an. Bei einer weiteren Reklamation wurde ein Technikerbesuch für den 10. Juli zugesagt. Der wurde jedoch kurzfristig abgesagt: Am Abend des 9. Juli war die Störung wieder behoben.

Weiterhin Probleme

Zumindest bei Sibylle Meyer. Andere Haushalte in den beiden Straßen haben weiterhin Probleme. Das bestätigte die Telekom am Donnerstagnachmittag auf GA-Anfrage: „In der Tat gibt es momentan an der Hauptstraße und der Burgstraße eine Störung für Telefon, Internet und gegebenenfalls TV bei mehreren Anschlüssen“, heißt es in einer schriftlichen Antwort. Einen dauerhaften Ausfall gebe es indes nicht: „Allerdings fallen die Anschlüsse nicht ständig, sondern teilweise und immer wieder aus.“ Der Grund für die Störung ist weiter unklar. Die Techniker hätten bereits vor Ort eine gestörte Karte im Multifunktionsgehäuse getauscht, der Fehler bestehe aber noch immer. Dieser werde derzeit noch eingegrenzt.

Die Störung ist für Sibylle Meyer nicht das einzige Ärgernis. „Mich ärgert die Kommunikation der Telekom“, sagt sie. Weder sie noch ihre Nachbarn wurden mehr als eine Woche lang über Ursache und Ausmaß der Störung informiert. Erst am Donnerstagnachmittag erhielt Meyer telefonisch entsprechende Auskunft über die Gründe für die Probleme durch die Telekom – nachdem der GA dort nachfragte. „Anscheinend muss man erst viel Lärm machen, um eine Antwort auf seine Frage zu bekommen“, meint dazu die Rheinbreitbacherin, die Anfang des Jahres erst einen neuen Vertrag abgeschlossen hatte, mit der das Internet schneller und stabiler werden sollte. Doch dies sei aus ihrer Sicht nicht erfüllt worden. Nun hat sie wieder Telefon und Internet, andere in ihrer Nachbarschaft hingegen kämpfen weiter mit Problemen. Wann diese behoben sein werden, ist noch unklar.