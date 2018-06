Marienkindergarten erhält Sonderpreis

Die Jungen und Mädchen der Unkeler Kita freuen sich über ihren Sonderpreis in der Kategorie „Kreativität“.

Unkel. Der integrative Marienkindergarten in Unkel ist in Berlin mit einem Sonderpreis für sein Projekt „Das Geheimnis von Herrn Wilhelmy“ ausgezeichnet worden.

Von Horst-Dieter Küsters, 18.06.2018

„Wer will fleißige Forscher seh'n, der muss zu uns Kindern geh'n!“ Die Jungen und Mädchen der Unkeler Marienkindertagesstätte hatten allen Grund, laut zu singen. Schließlich haben sie es nunmehr schriftlich, dass sie zu den erfolgreichsten Jungforschern Deutschlands zählen. Für ihr Projekt „Das Geheimnis von Herrn Wilhelmy“ erhielten sie unter mehr als 650 Bewerbern den mit 2000 Euro dotierten Sonderpreis „Kreativität“.

Thomas Rachel, Staatssekretär im Bildungs- und Forschungsministerium, hatte den Preis in Berlin Kita-Leiterin Silvia Hummerich-Holderer, den beiden Projektleiterinnen, Gundula Bahr und Iris Scharte, sowie als Vertreter des Trägers Thomas Voss, Geschäftsführer des Heilpädagogischen Therapeutischen Zentrums in Neuwied, übergeben.

„Es ist schon toll, dass wir einen der drei Sonderpreise ergattert haben“, sagte Hummerich-Holderer. Da war es dann auch leicht zu verschmerzen, dass die kommunale Kindertagesstätte nicht zu den fünf Bundes- oder 16 Landessiegern bei dem Wettbewerb zählte, den das Ministerium zusammen mit der Deutschen Telekom-Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ ausgeschrieben hatte. Dabei waren bundesweit herausragende Kita-Projekte aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gesucht worden.

Foto-Künstler aus Sinzig gab die Idee

In Unkel hatte die Kinder der Foto-Künstler Nikolaus Wilhelmy aus Sinzig zur Forschung angeregt, der bei einem Sommerfest seine abstrakten Fotografien gezeigt hatte. Allerdings hatte er nicht verraten wollen, wie seine Arbeiten entstehen. „Das hat die Neugierde der Kinder geweckt, die deshalb eine Fotografie genauer unter die Lupe nahmen“, sagte Hummerich-Holderer. Dabei sei ihnen dann schnell klar geworden, dass Licht bei den Fotografien eine große Rolle spielt.

Anschließend experimentierten die Jungforscher mit verschiedenen Flüssigkeiten, Emulsionen und unterschiedlichen Farben. Dabei fanden sie heraus, aus welcher Mischung sich die schönsten und stabilsten Tropfen erzeugen lassen. Abschließend setzten sich die Jungen und Mädchen intensiv mit der Technik der Digitalkameras auseinander und probierten farbige Folien und Lampen aus, um unterschiedliche Lichteindrücken zu erzeugen.

„Bilder kann man mit ganz vielen unterschiedlichen Materialien und mit der Digitalkamera machen. Die Kinder und Erzieherinnen haben sich auf einen kreativen Forschungsprozess eingelassen, an dessen Ende sie ihre Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung stolz präsentierten“, so das Urteil der Jury. Und ihre Bilder, so die Kita-Leiterin, würden dem Original sehr nahekommen.

Darauf aber komme es gar nicht an, erklärte Wilhelmy. „Ich bin sehr beeindruckt. Ihr habt eine Idee gehabt und nicht aufgegeben, bis schöne Bilder – neue Kunst – entstanden ist“, lobte er die Kinder, denen er eines seiner Lichtbilder schenkte. „Ihr habt eine Supersache gemacht und einen tollen Erfolg eingefahren“, sagte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen und spendete einen großen Forscherpreis-Kuchen.