2. Unkeler Christkindlmarkt

22.11.2016 UNKEL. Der Unkeler Christkindlmarkt will am zweiten Advent mit einer Eisstockbahn und Weihnachtshütten Besucher in die Stadt anlocken. Auch das Christkind wird an den drei Tagen dabei sein.

Am zweiten Adventwochenende übertrifft sich das ohnehin pittoresk wirkende Unkel. Dann wird es richtig weihnachtlich-heimelig, denn vom 2. bis 4. Dezember findet zum zweiten Mal der Unkeler Christkindlmarkt statt. Mit himmlischem Besuch: Das Christkindl Lea (Kordewener) ist an allen drei Tagen mit Gefolge dabei. Und der Nikolaus wird am Sonntag Unkel ebenfalls einen Besuch abstatten. „Nach erfolgreicher Premiere führen wir auch diesmal diese Veranstaltung in der Innenstadt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt durch“, sagte Birgit Körnig bei der Vorstellung des Programms.

Eine Welt weihnachtlichen Zaubers soll sich auftun – der Duft nach heißem Glühwein, Mandeln und frisch gebackenen Waffeln wird durch das Städtchen ziehen. Regionale Leckereien sind genauso angesagt wie internationale Spezialitäten. Denn: Die Gastronomen beteiligen sich alle.

So öffnet Hubert Lanz die Weihnachtsbäckerei im Gasthaus zur Traube. Während die Erwachsenen bei einem Glühwein an den Weihnachtshütten verweilen, können die Kinder das nostalgische Karussell erobern oder auf einem Pony reiten.

Die Kunstszene Unkels ist vertreten. Schmuck, Bilder, Karten, modische Accessoires, Seifen und Weihnachtliches werden an den Buden aufzustöbern sein. Total entspannt oder doch ehrgeizig bei der Sache? Jedenfalls baut Günter Hein eine Kunsteisstockbahn auf.

Auf ihr können Interessierte unter fachlicher Leitung auf diesem rutschigen Parkett ihre Kräfte messen. Das Weihnachtsglücksrad soll nicht nur Gewinner glücklich machen, sondern vom Erlös werden soziale Projekte unterstützt. Und beim Verkauf von Karten gehen je 45 Cent ebenfalls an karitative Zwecke. Highlight am Freitag, 2. Dezember: Nach der Eröffnung des Marktes durch Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen um 14.30 Uhr singen Kindergartenkinder. Um 15 Uhr wird dann das Christkindl erwartet. „Let’s Dance“ heißt es am Freitagabend ab 19 Uhr, und der Kölner Chor d’accord tritt am Samstag um 15 Uhr auf.

Und Achtung: Am Samstagnachmittag ab 16 Uhr verteilt das Christkindl Weihnachtspost. Hausen: „Wir sind stolz, dass wir dieses Programm hier in Unkel hinbekommen haben.“

Die Marktzeiten sind am Freitag, 2. Dezember, von 14 bis 21.30 Uhr, am Samstag, 3. Dezember, von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 20.30 Uhr. Nähere Informationen gibt es auch unter www.christkindlmarkt-unkel.de (Roswitha Oschmann)