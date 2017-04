Linz am Rhein

25.04.2017 Linz. Beim Versuch, zwei kämpfende Hunde zu trennen, hat eine 65 Jahre alte Frau in Linz einen 42-jährigen Mann verletzt. Der Verletzte musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Als ihr Hund und der Hund ihres Nachbarn aufeinander losgingen, wusste sich die Frau laut Polizei nicht anders zu helfen, als einen Stein in Richtung der aggressiven Tiere zu werfen. Der faustdicke Stein traf jedoch den anderen Hundebesitzer am Kopf. Dieser erlitt eine Platzwunde, die noch am Montagabend im Krankenhaus behandelt wurde. (dpa)