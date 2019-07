Rheinsteig im Kreis Neuwied

Bad Hönningen. Die Polizei hat eine große Suchaktion zu dem vermissten Wanderer auf dem Rheinsteig zwischen Bad Hönningen und Leutesdorf gestartet. Der 59-Jährige ist am Mittwochabend nicht an seinem Ziel angekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.07.2019

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei nach einem 59-jährigen Wanderer, der seit Mittwoch in der Nähe von Bad Hönningen vermisst wird. Gemeinsam mit seinem Bruder sei der Mann den Rheinsteig zwischen Bad Hönningen (Kreis Neuwied) und Leutesdorf gewandert, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wegen der enormen Hitze sei seinem älteren Bruder das Wandern am Mittwoch zu anstrengend geworden. Er habe sich mit einem Bus zum nächsten Hotel bringen lassen. Sein jüngerer Bruder ist dort laut Polizei nicht angekommen.

Mit Hubschraubern, der Feuerwehr und Suchtrupps fahndet die Polizei seit Donnerstag nach dem Mann. Bisher gebe es keine Hinweise. Am Freitag habe auch die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. „Das bedeutet aber nicht, dass dem Mann etwas passiert ist. Das ist eine übliche Maßnahme“, sagte ein Polizeisprecher. Auch am Wochenende werde die Fahndung fortgesetzt.

Der Mann ist laut den Beamten 1,75 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Funktionshose und ein helles, kariertes, kurzärmliges Hemd. Er hatte einen Jutebeutel bei sich und trägt eine Brille. Wer Hinweise zum Verbleib von Jürgen B. machen kann, möge sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder bei jeder andere Polizeidienststelle melden.