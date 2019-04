Überblick aus luftiger Höhe: Eine Fahrt in der Krangondel war auch diesmal ein Highlight der Messe.

Firmen vieler Branchen präsentierten sich an ihren Ständen "zum Anfassen".

Windhagen. 114 Aussteller aus weitem Umkreis präsentierten sich bei der ISR-Gewerbeschau in Windhagen. Das breite Angebot erwies sich als Publikumsmagnet. Auch der GA war dabei.

Von Roswitha Oschmann, 30.04.2019

Das ließen sich etliche Besucher der Gewerbeschau der Initiative zur Stärkung der Region um Sankt Katharinen, Vettelschoß, Windhagen, Rottbitze und Aegidienberg (ISR) nicht entgehen. Auf dem Messeareal am Bürgerzentrum Windhagen versteigerten die Vorstandsmitglieder Uwe Prompe und Stefan Thamm auf einer Bühne zahlreiche Preise, die von Firmen gestiftet worden waren.

„Auf was wartet ihr denn? Aufs Fahrrad?“, fragte der Auktionator. Aber nicht nur beim Hauptpreis schnellten die Hände der Bieter hoch. Sie kamen nicht nur in den Genuss schöner Preise, sondern bewirken auch noch etwas Gutes: Der Erlös der Auktion fließt auch in diesem Jahr einem wohltätigen Zweck zu.

Thassilo Falkenau, zweiter ISR-Vorsitzender: „Vereine können sich auch diesmal um die Förderung bewerben. Meist kommen wir auf über 2000 Euro, wir stocken als ISR stets auf einen geraden Betrag auf.“ 114 Aussteller waren diesmal bei der Gewerbeschau dabei.

„Etwas weniger als sonst, weil das Gelände etwas verkleinert wurde. Aber dafür stärker in der Dichte“, so Falkenau. „Alle Branchen sind vertreten, alle Größenverhältnisse, vom kleinen Handwerker über Vereine und Tourismusverbände bis hin zum Weltmarktführer mit 8000 Beschäftigten.“

Unternehmen werben für sich

ISR-Vorsitzender Martin Buchholz hatte die Schau offiziell eröffnet und es dabei kurz gemacht: „Wir wollen eine Gewerbeausstellung eröffnen. Die Firmen sprechen für sich." Und das Ziel, den Bekanntheitsgrad und die Position der Unternehmen aus Windhagen und Umgebung zu verbessern und zu stärken, wurde erreicht.

Rund 14.000 Besucher, so Schätzungen, schlenderten durch die Hallen, zogen auf dem Freigelände von Stand zu Stand, nahmen Prospekte mit oder vereinbarten schon konkrete Termine, etwa für die Dessousparty bei Astrid Hecken oder für eine tierische Fotosession mit dem Hund bei Künstlerin Sabine Zepuntke. Am Wagen von Gärtner Harald Zimmermann deckte sich das Publikum mit Kräutern ein.

Am Stand des General-Anzeigers gab es die Wochenendausgabe der Zeitung und eine Gewinnchance. Zu raten war die Anzahl der Mini-Fußbälle im GA-Zeitungsturm. Bei Reisebürokauffrau Stephanie Trommeschläger-Aktas schauten sich etliche Besucher nach einem Ziel für die Ferien um. „Dieses Jahr ist ein Spätbucherjahr“, meinte sie.

Andere wieder ließen sich in Sachen Haus oder Garten beraten. Es brummte an allen Ständen, auch bei der Feuerwehr oder beim Deutschen Roten Kreuz. Sogar Blutspenden waren möglich. Attraktionen für die Kleinen waren das historische Karussell, eine Rollenrutsche und die Hüpfburg. Erstmals bei dieser Gewerbeschau dabei war der Butzelhof, der zur Freude vieler Kinder zwei Schafe und ihre Lämmer präsentierte.

Am Stand bot der Hof Felle, aber auch Lammfleisch zum Kosten an. Besucherin Anne Schönfelder: „Unser Osterbraten war vom Butzelhof. Wir machen unseren Sonntagsspaziergang mit der ganzen Familie hierher, waren schon beim Kinderschminken, treffen Leute. Das gehört einfach dazu.“ Kaffee und Kuchen in der Cafeteria und Herzhaftes gab es natürlich auch.