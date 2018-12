Ausstellung im Rathaus

Die Jahresgaben-Ausstellung im Linzer Rathaus ist noch bis Sonntag, 23. Dezember, zu sehen, auch in Verbindung mit einem Besuch des Linzer Weihnachtsmarktes. Die Jahresgaben des Linzer Kunstvereins können aber auch ganzjährig gekauft werden. Entsprechende Wünsche werden unter 01 75/1 54 07 76 oder per E-Mail an boden.norbert@outlook.de, oder unter 01 60/8 26 53 87 angenommen. Das Buch/Katalog-Projekt „630“ von Tom Täger und Andrascz Jaromir Weigoni (Edition Das Labor, Bad Mülheim 2018, inklusive zwei CDs) kostet 19,80 Euro.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.kunstverein-linz.de