Beschluss in Erpel

ERPEL. Per Mehrheitsvotum hat der Erpeler Gemeinderat beschlossen, im Fall der Rieslingstraße von den Anliegern Vorausleistungen auf die sogenannten wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau (WKB) für das Jahr 2017 zu erheben.

Von Horst-Dieter Küsters, 10.06.2017

Die einzige Gegenstimme kam von Monika Schlüter (FWG). Schlüter, die die Interessengemeinschaft gegen die WKB gründete und einen Bürgerentscheid herbeiführen will, hatte zuvor vergeblich beantragt, über diesen Tagesordnungspunkt geheim abzustimmen. Die Ratssitzung verfolgten zahlreiche Bürger.

„Wir haben diese Abrechnungsart, die in der Rieslingstraße erstmals zur Anwendung kommt, per Grundsatzentscheidung im April 2016 beschlossen. Falls es zu einem Bürgerentscheid kommen sollte, in dem sich die Erpeler gegen die WKB aussprechen, müssten wir den Beschluss aufheben“, erklärte Bürgermeisterin Cilly Adenauer auf GA-Anfrage im Vorfeld.

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens wird geprüft

Dies bestätigte Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr, der an der Ratssitzung teilnahm. Die Interessengemeinschaft hatte Adenauer eine Liste mit 373 Unterschriften übergeben. Davon seien nach Überprüfung 355 gültig, so Fehr. „Das Bürgerbegehren hat aber keine aufschiebende Wirkung, sodass es auch keinen Einfluss auf die gefassten Beschlüsse hat.“

Eine Anwaltskanzlei sei beauftragt worden, die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu prüfen. Mit dem Ergebnis werden sich die Mandatsträger in der Hauptausschusssitzung am Mittwoch, 21. Juni, und in der Ratssitzung am Dienstag, 27. Juni, beschäftigen. „Gemäß Paragraf 17 a IV der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung entscheidet der Gemeinderat nach Anhörung der das Bürgerbegehren vertretenden Personen über dessen Zulässigkeit“, erklärte Fehr. Da mit großem Interesse der Bevölkerung zu rechnen sei, werden beide Sitzungen jeweils ab 19 Uhr im Erpeler Bürgersaal stattfinden.

Gemeinderat entscheidet sich einstimmig für Fahrbahnausbau

Vor dem Beschluss über die Vorausleistungen hatte der für Kanal- und Straßenbaumaßnahmen zuständige Mitarbeiter der Verwaltung, Volker Schmidt-Briel, die Varianten für den verkehrsberuhigten Ausbau der Rieslingstraße vorgestellt. Ursprünglich vorgesehen war eine niveaugleiche Pflasterung, also ohne Hochborde für Fußgänger, aber mit in Anthrazit hervorgehobenen Parkflächen. Gegen Pflaster und Parkflächen hatten sich die Anlieger jedoch auf einer Bürgerversammlung ausgesprochen.

Entsprechend entschied sich der Gemeinderat einstimmig – bei Enthaltung von Schlüter – für den Fahrbahnausbau in Asphalt mit grauen Pflasterquerbändern bei freier Parkmöglichkeit. Vier Zentimeter hohe Bürgersteige sollen in der Tempo-30-Zone die Fußgänger vom Fahrzeugverkehr trennen. „Wir waren darauf bedacht, eine für die Bürger günstigste Variante zu nehmen, aber die Anlieger müssen ja mit dem Ausbau der Straße klarkommen“, erklärte Cilly Adenauer.

Immerhin kostet die gewählte Variante rund 464.000 Euro und damit etwa 60.000 Euro mehr als die ursprüngliche. „Wir haben immer die Bürger zu Wort kommen lassen beim Straßenbau vor der eigenen Haustür. In Zukunft betrifft der aber nicht nur die jeweiligen Anlieger, sondern alle Erpeler“, sagte die Bürgermeisterin in Hinblick auf die WKB.