Anliegerbeiträge zum Straßenbau

ERPEL. Eine Bürgerinitaitive will die sogenannten Wiederkehrenden Beiträge verhindern, die Anlieger bei Straßenbauarbeiten zahlen sollen. Doch der Antrag scheitert an der ungenauen Formulierung. Ein neuer Anlauf ist möglich

Von Horst-Dieter Küsters, 02.07.2017

Gegen die Stimme von Monika Schlüter (FWG) und bei Enthaltung von Jochen Wilsberg (SPD) hat der Gemeinderat Erpel auf seiner jüngsten Sitzung das Bürgerbegehren der Bürgerinitiative „Wiederkehrende Beiträge – Verkehrsanlagen Erpel“, einen Bürgerentscheid herbeizuführen, als rechtlich unzulässig abgelehnt. Damit entsprach er der Empfehlung des Hauptausschusses, der bei einer Gegenstimme mehrheitlich dem Gutachten der Kanzlei Jeromin/Kerkmann gefolgt war. Nicht durchsetzen konnte sich Schlüter zudem mit ihrem Antrag, die Entscheidung bis zur Sitzung nach den Sommerferien zu vertagen.

Aus der Formulierung des Antrags der Bürgerinitiative gehe nicht eindeutig hervor, ob er sich gegen die am 20. März beschlossene Satzung richte oder allgemein gegen die Wiederkehrenden Beiträge, gab Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr die Begründung der Ablehnung wieder. „Wir können nicht zustimmen, weil die Rechtsgrundlage nicht gegeben ist“, schloss sich Marita Zickel (SPD) an. Die rund 400 Bürger, die den Antrag unterschrieben haben, sprächen sich gegen die Wiederkehrenden Beiträge aus, meinte Daniela Schwager (CDU). Wenn es zu einem Bürgerbegehren kommen und dies im Sinne der Initiative ausfallen würde, bestünde der Grundsatzbeschluss vom April 2016 trotzdem weiter, war sie überzeugt. Um gegen diesen Einspruch zu erheben, sei die Frist schließlich längst abgelaufen.

Initiative: Bürger wurden nicht informiert

Das sah Adam Udich von der Bürgerinitiative ganz anders. „Im April 2016 ist die Verwaltung beauftragt worden, die Parameter für die Satzung zu erstellen. Einzelheiten und die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind damals schlichtweg unbekannt gewesen“, so der Jurist. Es habe keinen konkreten Punkt gegeben, gegen den sich ein Bürgerbegehren hätte richten können. Außerdem seien die Bürger vor dem Grundsatzbeschluss nicht informiert worden, so sein Vorwurf.

Den ließ Bürgermeisterin Cilly Adenauer nicht auf sich sitzen: „Wir haben in vielen öffentlichen Sitzung über die WKB-Einführung diskutiert. Da hätte ich mir so viele interessierte Bürger wie heute gewünscht.“ Und vor dem Beschluss der Satzung habe die Gemeinde wie auch die VG-Verwaltung den Bürgern Einzelgespräche angeboten.

Es gibt noch Chancen

„Es kann doch nicht sein, dass Erpeler mit Häusern in kleinen Gassen genauso zur Kasse gebeten werden, wie Immobilienbesitzer an top angelegten Straßen“, monierte Erich Sieberz von der Bürgerinitiative. Schlüters Beispielrechnung: Nach dieser würde aktuell für ein 500 Quadratmeter großes Grundstück ein WKB von 255 Euro anfallen. „Die meisten Grundstücke sind aber fünfmal so groß, sodass dann weit über 1000 Euro zu zahlen wären. Da kann man doch nicht sagen, das sei nicht viel.“ Adenauer bemerkte im Gespräch mit dem GA am Rande der Sitzung, es seien nicht nur nahezu alle Ratsmitglieder von der WKB-Regelung betroffen, sondern auch die Gemeinde mit den großen Grundstücken von Schule und Kindergarten.

Endgültig vom Tisch ist ein Bürgerbegehren jedoch noch nicht. „Sie können einen neuen Antrag mit modifizierter und eindeutiger Fragestellung noch bis zum 20. Juli stellen“, erklärte Fehr. Für die entsprechende Formulierung stehe er der Initiative zur Verfügung. Büroleiter Jörg Harperath sagte, von einer in der Hauptausschusssitzung ins Gespräch gebrachten Klage der Initiative gegen die WKB sei bislang nichts bekannt.