Obere Burg in Rheinbreitbach

Die Konzerte von Le Clou gehörten in den vergangenen Jahren zu den Höhepunkten in der Oberen Burg.

RHEINBREITBACH. Der Förderkreis trauert um Manfred Königstein. Auch im Jahr 2019 hat der Verein ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Von Horst-Dieter Küsters, 31.12.2018

Traurig endete das Jahr für den Förderkreis Obere Burg. Der langjährige stellvertretende Vorsitzende Manfred Königstein starb Anfang Dezember im Alter von 84 Jahren. Bei einer Pressekonferenz in der Burg-Kapelle erinnerte der Vorsitzende Günter Ruyters an den Altbürgermeister. Königstein hatte das ehrwürdige Gemäuer 1990 für den Ort gekauft und es gegen erhebliche Widerstände zum Gemeindesitz und Kulturzentrum für Rheinbreitbach mit ausgebaut.

„Ihm haben wir es zu verdanken, dass Kammersängerin Edda Moser lange Jahre jeweils die ersten Veranstaltungen mit Schülern ihrer Meisterklasse bestritten hat. Eine Tradition, die inzwischen ihre Nachfolgerin Brigitte Lindner schon zum dritten Mal mit ihren jungen Sängern fortführt“, berichtete Ruyters. Am Sonntag, 20. Januar, ab 17 Uhr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Musik ist eine heilige Kunst“. Zum Jahresausklang wird t das Stefan Grasse Trio am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr deutsche und internationale Weihnachtslieder vor der Adventsfeier spielen, die der Förderkreis wieder gemeinsam mit dem Heimatverein feiert.

„Ansonsten haben wir wieder drei Kabarettisten im Angebot, neben Hans-Günter Butzko im Mai und René Sydow im September auch Konrad Beikircher, der am Sonntag, 24. Februar, ab 19 Uhr in der Burg ein 40-jähriges Bühnenjubiläum feiert“, berichtete Vorstandsmitglied Claudia Thelen. Klassik gibt es im März mit der Geigerin Ida Bieler und dem Pianisten James Maddox, der früher auf der Breiten Heide gewohnt hat, und bei der musikalisch-literarischen Begegnung „Im Land des Lichts“ im Juni mit der Soloharfenistin Giedré Siaulyté. Stefan Schäfer lässt die Atmosphäre der Provence mit Texten von Alphonse Daudet bis Kurt Tucholsky lebendig werden.

„Von der Seine an die Donau“ entführen im April die „Hot Club Harmonists“ mit Zigeunermusik, während im November nach längerer Abstinenz George Nussbaumer und der Saxophonist Richard Wester wieder mal in der Burg gastieren, um mit dem Bassisten Peter Pichl ihren Fans „Something Special“ zu servieren. „Etwas ganz Außergewöhnliches haben wir im Oktober mit Lauren Francis im Programm“, so Ruyters. Die walisische Opernsängerin verkörpere in einer Theateraufführung mit Gesang in all ihren Facetten die „Göttliche“ Maria Callas. Außerdem präsentiert Puppenspieler Gerd Pohl den Kleinsten am Sonntag, 10. März, ab 15 Uhr mit „Rübezahls Abenteuer“ wieder eine spannende Geschichte.

„Wie schon seit Jahren haben wir um die 200 Mitglieder. Wir müssen aber viel mehr bewegen, um vor allem jüngere Menschen für unseren Verein zu gewinnen, um die Obere Burg weiter pflegen und ausgestalten zu können“, sagte Ruyters. Völlig unabhängig von den Mitgliedsbeiträgen müssen sich die Veranstaltungen allein durch den Verkauf der Eintrittskarten finanzieren. Um weiterhin hochkarätige Künstler engagieren zu können, hat sich der Verein nach langer Diskussion dazu durchgerungen, den seit Einführung des Euro vor 17 Jahren konstanten Preis von 15 auf 18 Euro anzuheben. Eintrittskarten können im Vorverkauf in Bad Honnef im Hutsalon Mertesacker, Hauptstraße 62, 0 22 24/7 43 62 , in Rheinbreitbach in der Rosen-Apotheke, Hauptstraße 52, 0 22 24/7 13 54 , und in Linz im Stoffhaus Wendel, Buttermarkt 5-6, 0 26 44/25 25 erworben werden.