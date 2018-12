33-Jähriger in Lebensgefahr

Neuwied. Ein 33-Jähriger ist am Dienstagabend auf der B42 in Neuwied von einem Auto erfasst worden. Die Bundesstraße wurde zeitweise komplett gesperrt, der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.12.2018

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am späten Dienstagabend ein 33-Jähriger bei einem schweren Unfall in Neuwied. Der Mann aus Neuwied wurde gegen 22.50 Uhr auf der B42 zwischen zwischen der Innenstadt und dem Stadtteil Irlich von einem Auto erfasst. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Linz, als kurz vor der Einmündung "Am Schloßpark" plötzlich eine dunkel gekleidete Person auf die Fahrbahn trat.

Der Pkw-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 69-Jährige erlitt einen Schock, der Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt.

Neben der Polizei rückten auch die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz zu dem Unfall aus. Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Spurensicherung für rund zwei Stunden komplett gesperrt.