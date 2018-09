Sprengung am Donnerstag

04.09.2018 Neuwied. Im Rhein bei Neuwied ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Für die Sprengung am Donnerstagabend werden neben dem Fluss auch die Bahnlinie und die B42 gesperrt.

Eine US-amerikanische Fliegerbombe ist durch das Niedrigwasser im Rhein bei Neuwied entdeckt worden. Die etwa 1000 Pfund schwere Bombe, die an der Spitze des Neuwieder Schlossparks entdeckt wurde, soll am Donnerstagabend vor Ort gesprengt werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Dazu soll die Bombe in eine Sprenggrube gelegt und mit einigen hundert Tonnen Sand zugeschüttet werden.

Anwohner müssen nicht evakuiert werden. Der Schlosspark ist jedoch ab Mittwochabend, 18 Uhr, geschlossen. Von 18 bis 20 Uhr werden am Donnerstag der Rhein, die rechtsrheinische Bahnlinie, ein Uferweg auf der linken Rheinseite und die Bundesstraße 42 gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. (dpa)