Sprengung erfolgreich

06.09.2018 Neuwied. Im Rhein bei Neuwied ist am Abend die entdeckte Fliegerbombe entschärft worden. Für die Sprengung wurde neben dem Fluss auch die Bahnlinie und die B42 gesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstagabend in Neuwied am Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg per Fernzündung kontrolliert gesprengt. Das sagte eine Sprecherin der Stadt Neuwied am Abend.

Der im Niedrigwasser im Rhein entdeckte US-amerikanische 500-Kilogramm-Sprengkörper war zuvor mit mehreren Hundert Tonnen Sand in einer Grube bedeckt worden. Für die Sprengung der im Weltkrieg bereits zum Teil explodierten Bombe waren die Rhein-Schifffahrt, die Bundesstraße 42, die rechtsrheinische Bahnlinie und ein Uferweg am linken Flussufer vorübergehend gesperrt worden. Gebäude mussten nicht evakuiert werden.

(dpa)