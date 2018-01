Nach 25 Jahren

Ein Virtuose am Klavier und ein genialer Komponist: Auch Chris Jarrett gastierte schon in der Oberen Burg in Rheinbreitbach. ARCHIVFOTO: HOMANN

RHEINBREITBACH. Mit einer Konzertlesung geht das Jubiläumsjahr des Förderkreises Obere Burg in Rheinbreitbach zu Ende. Auch dieses Jahr bietet der FK wieder eine Mischung aus Klassik, Kabarett, Weltmusik und einem Puppenspiel für Kinder an.

Von Horst-Dieter Küsters, 07.01.2018

Ein durchweg positives Fazit zog der Förderkreis Obere Burg zum Ausklang des Jubiläumsjahres 25 Jahre Förderkreis. Zugleich gab der Vorstand des Vereins um den Vorsitzenden Günter Ruyters nach der Jahresabschlussveranstaltung, der Konzertlesung „Weihnachtsmann, mach Du das mal“ mit der Pianistin Isabel Gabe und dem Schauspieler Helmut Thiele, einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Den Jahresabschluss hatte der Verein mit dem Heimatverein ausgerichtet. Dessen Mitglieder und andere Ortsvereine hatten den Förderkreis auch bei der Durchführung der Jubiläumsveranstaltung im September tatkräftig unterstützt, so Ruyters. Die durch Sponsoren finanzierte Festveranstaltung „Musik und Kunst in allen Räumen“ sei nicht nur angesichts des schönem Wetters, sondern vor allem wegen des abwechslungsreichen Programms bei freiem Eintritt ein voller Erfolg gewesen.

„Über eine durchaus gute Resonanz konnten wir uns auch bei der Ausstellung mit Bildern Rheinbreitbacher Künstler im Juni freuen“, so der Vorsitzende. Aber auch die „normalen“ Veranstaltungen seien durchweg gut besucht bis ausverkauft gewesen – trotz zunehmender Konkurrenz.

Konstante Preise seit 16 Jahren

Die Veranstaltungen müssen sich finanziell selbst tragen. Trotz des seit der Euro-Einführung konstanten Preises für die Karten von 15 Euro und der Verpflichtung hochkarätiger Künstler sei dies bisher gelungen. Die Beiträge der rund 200 Mitglieder sind, wie berichtet, ausschließlich der Ausgestaltung und Pflege der Oberen Burg und ihres Umfelds vorbehalten.

„Im Zusammenhang mit dem Jubiläum ist es uns gelungen, die im Rat vertretenen Parteien zu bewegen, Finanzmittel in den Haushalt 2017/18 für eine umfangreichere Sanierung der Burg einzustellen“, freute sich der Vorsitzende. So hatte die Gemeinde die Sanierung des Sockels und der Fassade zum Park in Auftrag gegeben, sodass die Arbeiten zum Jubiläum abgeschlossen waren. Die Sanierung der Südfassade zur Schulstraße folgt in diesem Jahr. 2016 hatte der Förderkreis die Sanierung der Mauer im Kleinen Büchel ermöglicht, 2017 jene der Mauer im Regenhof sowie den Anstrich des Burgsaals und des Gewölbekellers.

Kontinuität im Vorstand

Wie berichtet, hatte Dietmar Ackermann im Sommer nach 13 Jahren als Vorsitzender und einem Jahr als Stellvertreter von Ruyters seine Ämter abgegeben. Neue Vizes sind Bernhard Groß und Gründungsmitglied Christa Schäfer. Alle Vorstandsmitglieder waren für die nächsten zwei Jahre bestätigt worden, sodass die Kontinuität gewährleistet sei, so Ruyters.

Eine solche zeichne auch das Veranstaltungsprogramm 2018 aus. „Ein besonderer Höhepunkt aus unserer Sicht ist der Klavierabend im Oktober mit Fabian Müller, der beim ARD-Musikwettbewerb 2017 nicht nur den zweiten Gesamtpreis, sondern auch den Publikumspreis gewonnen hat.“ Generell ist noch engere Kooperation mit dem Heimatverein geplant. So wird es im Oktober eine gemeinsame Lesung geben. Außerdem werde der Heimatverein wie an der Unteren Burg und dem Heimatmuseum auch an der Oberen Burg eine Infotafel anbringen.