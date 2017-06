Fünf Löwenbabys auf einen Schlag

Neuwied. Es ist für Löwenmutter „Zari“ der erste große Auftritt ihrer fünf Welpen, die am 19. April im Zoo Neuwied zur Welt kamen. Am Montag tapsten „Jumina“, „Lin“, „Sab“, „Chaka“ und „Baz“ erstmals aus ihrem Versteck.

Von Christine Siefer, 26.06.2017

Erst schaut die Löwenmutter „Zari“ skeptisch durch die offene Schiebetür ins Gehege, dann tauchen weitere neugierige Löwenaugen zwischen den Beinen der sechsjährigen Löwin auf. Es ist der erste große Auftritt ihrer fünf Welpen, die am 19. April im Zoo Neuwied zur Welt kamen.

Auf der anderen Seite des Gehegegitters warten Zoobesucher und Pressevertreter gespannt, ob sich die frischgebackene Großfamilie zeigen wird. Tatsächlich, kaum hat Zari ihre Pfoten ins Außengehege gesetzt, tapsen „Jumina“, „Lin“, „Sab“, „Chaka“ und „Baz“ mutig aus ihrem Versteck.

„Wir haben das extra ein paar Mal geübt, damit sie sich auch bei vielen Besuchern raus trauen“, sagt Zoopädagogin Franziska Günther. Für den Zoo Neuwied ist die Geburt der neuen Bewohner in doppelter Hinsicht eine Sensation: Ohne menschliches Eingreifen hat die Berberlöwin „Zari“ ihre fünf Welpen geboren und obwohl nur vier Zitzen zum Säugen vorhanden sind, konnten sich alle Fünf gut entwickeln. „Häufig sterben Löwenwelpen an Infektionen oder einem Katzenschnupfen, doch dagegen sind sie jetzt geimpft“, erzählt Tierpflegerin Petra Becker.

Erst Ende Sepember hatte „Zari“ die Welpen „Tessy“ und „Khalila“ zur Welt gebracht. Im Alter von acht Wochen hatten die Welpen neurologische Ausfälle und mussten von Fachtierärzten untersucht und letztendlich früher von der Mutter getrennt werden. Diese wurde daraufhin früher als üblich wieder rollig und zeugte mit dem Löwenkater „Schröder“ erneut Nachwuchs.

Inzwischen ist die Großfamilie wieder vereint und „Tessy“ und „Khalila“ helfen bei der Erziehung der kleinen Geschwister. Ob Anschleichen, Balgen oder Futter klauen – auch ein Tatzenhieb von „Schröder“ klärt schon einmal die Rangordnung. Der 11-jährige Löwe ist selber im Zoo Neuwied geboren und dessen Vater lebt betagt mit 19 Jahren im Nachbargehege.

In der freien Wildbahn sind Berberlöwen seit Anfang des 20. Jahrhunderts ausgestorben. In Zoos leben weltweit zur Zeit rund 100 Exemplare der afrikanischen Löwenart. Siebzehn davon sind seit 2003 im Zoo Neuwied zur Welt gekommen. Nach circa eineinhalb Jahren werden einige der jungen Löwen in andere Zoos umziehen, wo sie wiederum eigene Familien gründen können.