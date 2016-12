Unkel erhält Hybridrasenplatz

20.12.2016 UNKEL. In Unkel entsteht ein neuer Rasenplatz und eine moderne Sportanlage. Nun fand der erste symbolische Spatenstich statt. Der Rasenplatz wird voraussichtlich im Frühling 2017 fertig sein.

Beim symbolischen Spatenstich auf dem Gelände neben dem ehemaligen Freibad verwies Stadtbürgermeister Gerhard Hausen noch einmal darauf, die Unfallkasse habe schon 2008 festgestellt, dass die Sportanlage angesichts der großen Verletzungsgefahr auf keinen Fall heutigen Ansprüchen genüge; notwendig sei eine Neugründung samt Entwässerung inklusive einer Neumodellierung mit Bodenverbesserung.

Zum Spatenstich begrüßte Hausen neben Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr und seinen Vorgängern Fritz Teckemeyer und Werner Zimmermann auch den Vorstand des Fördervereins Sport in Unkel, Erdal Essiz vom SV Ataspor Unkel 05, Christian Böyer vom SV Unkel 1910 und den Stadtbeigeordneten Wolfgang Plöger. Letzterer wacht als Kassierer über die Gelder des Fördervereins, der in vier Jahren 100 000 Euro zu den Sportplatzkosten beisteuern will.

Zahlreiche Sponsoren

Unterstützt wird der FC Unkel von zahlreichen Sponsoren, darunter die Firma Rabenhorst und die Bad Honnef AG, die sich 25 Jahre lang als Partner des Projekts engagieren will. Auch Markus Fischer und Mike Brüggemann vom Rheinbacher Planungsbüro, der Architekten- und Ingenieurgesellschaft MBH, sowie Vertreter der Schulen waren gekommen.

Da der Unkeler Sportplatz im Retentionsbereich des Rheinhochwassers liegt, kann er nicht einfach überbaut werden, sondern muss mehr als 30 Zentimeter tief ausgekoffert werden. Neben dem Hybridrasen-Spielfeld entstehen ein Kleinspielfeld mit Tennenbelag, eine zweispurige Kunststoff-Laufbahn, vier 100-Meter-Bahnen, zwei Kugelstoßkreise und eine Weitsprunganlage. Der Sportplatz werde 776 000 Euro kosten, die Förderung beträgt 113 000 Euro.

Nach dem Spatenstich lud der Förderverein ins Sportlerheim des FC Unkel 80 ein, wo Plöger von den Sponsoren erste Schecks über insgesamt 30 000 Euro in Empfang nahm. Dort informierten zudem die Vorsitzenden der vier Sportvereine – Andreas Bauch vom SV Unkel, Hüseyin Öksüz von Ataspor, Dieter Wallek vom FC Unkel 80 und Harald Wilms vom TuS Erpel 1911 – über die Möglichkeiten, den Förderverein finanziell zu unterstützen. So könne man beispielsweise für zehn Euro eine kleine Flasche erwerben, die mit Asche vom alten Fußballplatz gefüllt ist.

Eröffnung mit einem großen Fest

Fertiggestellt sein soll der neue Hybridrasenplatz voraussichtlich im späten Frühjahr 2017, sodass der Spielbetrieb im Mai oder Juni wieder aufgenommen werden kann, sobald der Naturrasen angewachsen ist. Am zweiten Septemberwochenende soll die offizielle Eröffnung mit einem großen Fest stattfinden, kündigte Hausen an. (Horst-Dieter Küsters)