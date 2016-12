Kuriose Unfall-Wiederholung

30.12.2016 Bad Hönningen. An der Rheinfähre in Bad Hönningen ist bei schlechter Sicht ein Auto in den Rhein gefahren - schon wieder. Erst am Donnerstag verfehlte ein 64 Jahre alter Pkw-Fahrer die Fähre und landete im Strom.

An der gleichen Stelle, an der am Donnerstag ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen im Rhein gelandet war, verpasste am Freitagnachmittag erneut ein Fahrer die Fähre in Bad Hönningen. Das teilte die Polizei mit.

Und wie zuvor drohte auch beim Vorfall vom Freitag das Auto abzutreiben. Durch die Feuerwehren Bad Hönningen und Rheinbrohl konnte der Wagen noch rechtzeitig gesichert werden. Der Fahrer, der allein im Fahrzeug war, wurde wie im gestrigen Fall durch die Heckklappe aus dem Gefahrenbereich gezogen.

Niemand wurde verletzt. Der Fährbetrieb musste zunächst während den Rettungsarbeiten eingestellt werden.

Durch Bodennebel war die Sicht stark eingeschränkt. Der Fahrer glaubte die Fähre am Ufer zu erkennen, obgleich diese noch nicht angelegt hatte. (ga)