Nahe Rheinbrohl und Leutesdorf

02.02.2018 Neuwied. Schon seit 2012 sind mehrfach Wölfe in den rheinland-pfälzischen Wäldern gesichtet worden. So auch nun wieder in Kreis Neuwied in der Gegend um Rheinbrohl und Leutesdorf .

In der Nähe von Neuwied ist erneut ein freilebender Wolf gesichtet worden. Ein Jäger habe das Tier in der Gegend um Rheinbrohl und Leutesdorf bereits im November 2017 fotografiert, teilte das Mainzer Umweltministerium am Freitag mit. Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt habe nach Rücksprache mit weiteren Experten nun bestätigt, dass es sich bei dem abgebildeten Tier tatsächlich um einen Wolf gehandelt habe. Weitere aktuelle Nachweise aus der Region lägen derzeit nicht vor.

Seit 2012 waren bereits mehrfach Wölfe in den rheinland-pfälzischen Wäldern gesichtet oder durch DNA-Spuren an gerissenen Tieren nachgewiesen worden, so im Herbst 2016 bei Neustadt/Wied im Westerwald und im Frühjahr 2016 in der Nähe von Dierdorf. Bislang gab es im Gegensatz zu Ostdeutschland aber in keinem Fall Hinweise darauf, dass Wölfe dauerhaft in Rheinland-Pfalz bleiben.

Die Landesregierung hat dennoch 2015 einen sogenannten Wolfsmanagementplan vorgelegt, um Bürgern und Landwirten die Furcht vor den Tieren zu nehmen. Er sieht unter anderem vor, dass spezielle Risiko-Gebiete ausgewiesen werden können, in denen Nutztierbesitzer finanzielle Hilfen für den Bau von Zäunen erhalten. (epd)