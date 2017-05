Freude über Nachwuchs

Neuwied. Der Zoo Neuwied freut sich über Nachwuchs: Drei kleine Erdmännchen-Babys erkunden in diesen Tagen ihre Anlage.

Von Alexander Hertel, 24.05.2017

"Oh wie süß!" dürfte einer der ersten Gedanken beim Blick auf die Neuzugänge im Zoo Neuwied sein. Drei kleine Erdmännchen erkunden seit einigen Tagen ihre Anlage. Immer noch dabei: die Eltern. Mitte April hat der quirlige Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, die ersten Schritte erfolgen noch unter Aufsicht.

Um eine gute Fürsorge braucht sich der Nachwuchs keine Sorgen zu machen. Erdmännchen gelten als gesellige Tiere und leben in Familienverbänden, in der sich alle Mitglieder um die Aufzucht des Nachwuchses kümmern, so Zoopädagogin Franziska Günther. So ist davon auszugehen, dass sich auch die Gruppe im Neuwieder Zoo - bestehend aus einem Weibchen und zwei Männchen - bestens um die drei Neuen in ihrer Mitte kümmert.

Noch halten sich die drei Tierbabys am Boden, doch schon bald könnten auch sie in der für die Tiere bekannten Pose zu sehen sein: Aufrecht sitzend an einem erhöhten Punkt und die Umgebung genau beobachtend. Das Erdmännchen hält so Ausschau nach Greifvögeln, ihrem Hauptfeind. Nähert sich der Angreifer, wird mit schrillen Warnlauten vor der Gefahr gewarnt. Die Erdmännchen ergreifen dann die Flucht in unterirdische Baue. Das Wachehalten teilen sich die Tiere auf: Die Aufgabe wechselt innerhalb der Gruppe mehrmals täglich.

In diesen Tagen dürfte sich der Nachwuchs allerdings noch anders die Zeit vertreiben: Die aus dem südlichen Afrika stammenden Tiere lieben die Wärme. Da es in den kommenden Tagen sommerlich warm werden soll, dürften sie - wenn sie nicht gerade ihre Anlage erkunden - in der Sonne liegen und das Wetter genießen.