Windhagener Aktionsgruppe zieht Bilanz

In einem Armenviertel auf der philippinischen Insel Cebu unterstützt „Kinder in Not“ den Bau einer Schule.

Foto: kinder in not windhagen

30.12.2016 WINDHAGEN. Die Windhagener Aktionsgruppe „Kinder in Not“ fördert 37 Projekte in Brasilien, Indien und auf den Philippinen. Die Hilfe gilt vor allem behinderten und benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

„Der Traum von gestern ist die Wirklichkeit von heute und morgen“, soll Schauspieler Bruce Lee einmal gesagt haben. Für Gisela Wirtgen hat sich dieser Satz bewahrheitet. „Für mich wird das wahr, was vor 30 Jahren eine Utopie war“, so die Gründerin und Vorsitzende der Aktionsgruppe „Kinder in Not“: „Wir entlassen Schüler und Berufsschüler in ein Leben, das sie dank der Unterstützung ihrer Paten und Förderer nun selbst in die Hand nehmen können. Dafür sind wir von der Aktionsgruppe sehr dankbar.“

Ob auf den Philippinen, in Indien oder Brasilien – auch in den vergangenen Monaten hat die Hilfsorganisation aus Windhagen zahlreiche Kinder und Jugendliche aus armen Familien nicht nur im Alltag unterstützt, sondern ihnen durch „Hilfe zur Selbsthilfe“ auch eine Zukunftsperspektive bieten können. Rund 1,7 Millionen Euro investiert der Verein jährlich in seine derzeit 37 Hilfsprojekte. 2015 flossen allein 1,3 Millionen Euro in elf Projekte auf den Philippinen.

In diesem Jahr wurde in den Slums des Rotlichtbezirks Kamagayan von Cebu City auf den Philippinen ein neues „Hope Center“ eingerichtet. Kinder wie die kleine Isabella, die mit ihrer Familie in einer aus Abfällen gezimmerten Hütte lebt, können in der Tagesstätte nicht nur eine Vorschule besuchen, sondern sie erhalten dort auch tägliche Mahlzeiten und eine kostenfreie ärztliche Betreuung. Auch Isabellas junge Mutter profitiert von der Teilnahme an dem Projekt: Durch ihre Mithilfe beim Kochen lernt sie die Zubereitung von kostengünstigen, gesunden Mahlzeiten und die wichtigen Grundlagen von Hygiene.

In Brasilien, wo die Aktionsgruppe drei Kindertagesstätten für Jungen und Mädchen aus ärmsten Familien unterstützt, macht ein Zirkusprojekt Mut. So konnten mit dem Geld aus den Auftritten der jungen Artisten ein Verein gegründet und ein eigenes Haus für die Jugendarbeit gefunden werden. Für die Aktionsgruppe sei dies ein Erfolg ihrer Arbeit, die vor allem das Ziel „Hilfe zur Selbsthilfe“ habe, heißt es im aktuellen Infobrief. Bei einer Reise nach Brasilien konnten sich die Verantwortlichen der Aktionsgruppe zudem davon überzeugen, dass vieles, was die Mädchen und Jungen in den Tagesstätten lernen, von den Kindern auch mit nach Hause genommen wird. „Nach und nach kommen hauptsächlich Mütter zu unseren Projektpartnern und bitten um Rat. Oft können dann mit wenigen finanziellen Mitteln große Probleme gelöst werden“, berichtet Wirtgen.

Erfolge gibt es auch von den Hilfsprojekten in Indien zu vermelden. Dort unterstützt die Aktionsgruppe unter anderem die Kinder der Care Special School in Palamaner, in der behinderte Mädchen und Jungen tagsüber betreut werden und eine Förderung erhalten. Behinderte Jugendliche lernen Fertigkeiten in der Landwirtschaft, der Kerzenherstellung und im Nähen. „Das Erlernte versetzt sie in die Lage, später selbst etwas zu ihrem Lebensunterhalt beizutragen“, so Wirtgen.

Nach Abschluss der Ausbildung erhalten die jungen Menschen eine zusätzliche Unterstützung: Für Kavitha zum Beispiel ist die Nähmaschine, die sie von der Aktionsgruppe erhalten hat, ein großes Glück. Als sie 2006 in die Tagesstätte kam, konnte sie weder hören noch sprechen. Heute kann die junge Frau dank Hilfe und Förderung sogar lesen und schreiben und hat nach ihrer Ausbildung zur Näherin eine Arbeitsstelle in einer kleinen Nähwerkstatt gefunden. Ihr Verdienst ist eine wichtige Unterstützung für die Familie.

Informationen über die Aktionsgruppe gibt es im Internet unter www.kinder-in-not.de oder unter 0 26 45/47 73. (Gabriela Quarg)