Naturschutz

Neuwied. Es gibt viele mehr oder weniger sinnvolle Gedenktag im Jahr. Ein internationaler Aktionstag mit ernstem Anlass ist der Weltpinguintag. In Neuwied wird er besonders begangen.

Hätten Sie's gewusst? Es gibt mehr als 100 sogenannte Welt- oder internationale Tage der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen. Da wären naturgemäß solche wie der Internationale Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust (27. Januar), der Weltflüchtlingstag (20. Juni), der Internationale Tag der Pressefreiheit (3. Mai) oder auch der Weltkindertag (20. November), der auf die Bedürfnisse und Rechte der Kinder pocht. Dass naturgemäß Werbefachleute den Nutzen kollektiven Erinnerns für sich entdeckt und manche Kuriosität ersonnen haben – geschenkt. Die Amerikaner sind da offenkundig besonders erfinderisch, wie etwa der „Tag des Erdnussbutter- und Marmeladen-Sandwiches“ (2. April) belegen mag.

Ein internationaler Aktionstag wiederum weit ernsteren Ursprungs ist der Weltpinguintag. Begangen wird er am 25. April, da um dieses Datum herum die jährliche Wanderung der Pinguine nach Norden beginnt. Angelehnt an diesen internationalen Aktionstag lädt der Zoo Neuwied für Freitag, 6. April, ein, sich für den Schutz der Pinguine einzusetzen.

Im Zentrum stehen konkret die Humboldtpinguine. Der Bestand dieser Pinguine, deren Hauptbrutgebiet in Chile liegt, ist über Jahrzehnte kontinuierlich zurückgegangen, teilt der Zoo mit. 2017 habe der Bau eines modernen Hafens im Brutgebiet der Pinguine durch Petitionen und Proteste abgewendet werden können. Nun solle diese Meeresregion, La Higuera-Isla Chañaral, als Unesco-Weltnaturerbe anerkannt werden. Ein Zeichen setzen, sich gemeinsam für die Pinguine stark machen, können sich auch die Zoobesucher in Neuwied. Von 10 bis 17 Uhr gibt es an Aktionsständen einiges über den Humboldtpinguin zu entdecken. Gefragt sind vor allem die Kinder: Mit Bildern einer Malaktion können sie sich ganz persönlich bei den chilenischen Organisationen bedanken. Informationen zum Pinguinschutz sind zudem im Internet unter www.sphenisco.org zu finden.