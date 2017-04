Polizeikontrolle in Linz

Keine alltägliche Motorradkleidung: Die Polizei hielt in Linz diesen Fahrer an.

Linz. Da staunten die Polizisten nicht schlecht: Als sie am Karfreitag in Linz Motorradfahrer anhielten und deren Zweiräder auf ihre Sicherheit überprüften, ging ihnen ein Weihnachtsmann ins Netz.

Auf die Frage der Beamten, warum der junge Mann ausgerechnet diese Kluft für seine Ausfahrt gewählt habe, antwortete der Fahrer kurzerhand, in Rot werde er von den anderen Verkehrsteilnehmern eben besser gesehen. Und ein Osterhasenkostüm, fügte er auf entsprechende Nachfrage der verdutzten Beamten hinzu, habe er gerade nicht zur Hand gehabt.

Während das Kostüm des Fahrers das einzig ungewöhnliche an diesem Gespann war – das Motorrad habe keinerlei Anlass zur Beanstandung gegeben, so die Polizei auf GA-Nachfrage – mussten die Beamten mehrere andere Fahrer verwarnen. Zwischen 10 und 15 Uhr nahmen die auf Motorradkontrollen spezialisierten Beamten der Polizeiinspektionen Neuwied, Betzdorf und Linz 33 Motorräder unter die Lupe. Zehn Fahrzeuge wurden bemängelt. Ein Motorrad war derart verkehrsunsicher, dass die Weiterfahrt untersagt wurde und der Mangel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte, so teilte die Polizei Linz abschließend mit.