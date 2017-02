Erpeler legt Ratsmandat nieder

08.02.2017 Unkel. Der 70-jährige Christdemokrat, Altbürgermeister von Erpel und Mitglied im Unkeler Verbandsgemeinderat, Edgar Neustein, hat sich aus der Kommunalpolitik zurückgezogen. Bei seiner Verabschiedung dankte ihm die Verbandsgemeinde für sein großes Engagement.

„Eine Ära geht zu Ende“, konstatierte Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr: Bei der Sitzung des Unkeler Verbandsgemeinderates nahm der Christdemokrat und Erpeler Altbürgermeister Edgar Neustein seinen Abschied. Er legte sein Mandat im VG-Rat nieder. Mit diesem Schritt zieht er sich endgültig aus der Kommunalpolitik zurück. 2009 hatte er seiner Parteifreundin Cilly Adenauer den Sessel des Ortsbürgermeisters überlassen, den er 24 Jahre lang innegehabt hatte.

In einer Ansprache zur Verabschiedung hob Karsten Fehr das eherenamtliche Engagement aller Kommunalpolitiker hervor, die dabei persönliche Interessen für das Allgemeinwohl hintanstellten. Auf Edgar Neustein träfe dies in besonderer Weise zu. Fehr ließ dessen politische Laufbahn Revue passieren: Der gebürtige Eifeler zog 1974 nach Erpel, wo er 1982 im Gemeinderat seine kommunalpolitischen Aktivitäten startete. Schon drei Jahre später wurde der heute 70-Jährige Ortsbürgermeister.

Unter seiner Ägide wurde nicht nur die Dorferneuerung auf den Weg gebracht, sondern auch der Neubau des Kindergartens „Regenbogenland“ und des Bürgersaals in Angriff genommen sowie – gegen großen Widerstand – die Höherlegung der Bundesstraße 42.

Auch der Kunst- und Kulturverein Ad Erpelle wurde von ihm mitgegründet, und mit dem „Theater im Tunnel“ hat der Erpeler den Ort an der Ley weithin bekannt gemacht. 1989 wurde der Christdemokrat Mitglied des Verbandsgemeinderates. Seit 2006 war er Fraktionssprecher der CDU als größter Fraktion im VG-Rat.

Der Erpeler sei stets seiner Linie treu geblieben, so Fehr, und habe die CDU-Fraktion auch bei schwierigen Entscheidungen und viel Gegenwind auf klarem Kurs gesteuert. Seine zahlreichen, stets fundierten Diskussionsbeiträge seien immer der Sache dienlich gewesen, auch wenn er nicht immer bequeme Standpunkte vertreten habe. „Man kann auch sagen, Edgar Neustein hatte meistens den Finger an der richtigen Stelle. Und deshalb wünschen ihm heute auch seine Kollegen alles Gute für seine Zukunft“, hob der VG-Bürgermeister hervor.

"Es war eine schöne Zeit"

Auch wenn er nicht immer einer Meinung mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden gewesen sei, die kommunalpolitische Arbeit Edgar Neusteins habe sich auch im Verbandsgemeinderat immer gelohnt, resümierte Karsten Fehr. Im Namen aller Bürger der Verbandsgemeinde sowie im Namen der Ratskollegen, aber auch persönlich, dankte er dem scheidenden Kommunalpolitiker für sein 28-jähriges Engagement. Zum Abschied überreichte er ihm ein Weinpräsent und ein Buch.

„Die Arbeit hier hat mir viel Freude und Spaß gemacht. Es war eine schöne Zeit, aber ich habe mir immer das Recht vorbehalten, freiwillig aufzuhören“, betonte Edgar Neustein. So wie im Wald alte Bäume geschlagen würden, um für die jungen Licht und Luft zu schaffen, so sei auch in einem politischen Gremium eine Neuerung unerlässlich. Fähige Nachfolger stünden ja in der Fraktion bereit.

Die Posten sind längst besetzt: So übernimmt der junge Vorsitzende der CDU Bruchhausen, Stefan Heinrichs, das Ratsmandat von Neustein. Der Rheinbreitbacher Stefan Schmitz ist der neue CDU-Fraktionsvorsitzende, dem der Erpeler Hendrik Gerlach als Stellvertreter zur Seite steht. Der dienstälteste CDU-Mann im VG-Rat ist und bleibt Günter Küpper, der dem Gremium nun schon seit 40 Jahren angehört. (Horst-Dieter Küsters)