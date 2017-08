Sommerfestival in Linz

LINZ. Die Bands Wohnzimmer, Bäd Honnef und Roadhouse Reloaded treten bei der dritten Runde des Sommerfestivals in Linz auf.

Von Horst Dieter Küsters, 07.08.2017

Mit den „Dark Necessities “ der kalifornischen Funk- und Rockband Red Hot Chili Peppers eröffnete die Linzer Band Wohnraum am Freitagabend die dritte Runde des zweiten Linzer Sommerfestivals. „Nach den beiden ersten Veranstaltungen auf dem Buttermarkt sind wir dieses Mal auf den Marktplatz gezogen, nicht zuletzt, weil die Band Roadhouse Reloaded ihr 20-jähriges Bestehen feiert“, erklärte Daniela Maier, die Chefin der Linzer Tourist Information.

Ihr Dank galt neben den Sponsoren und der Marktgastronomie vor allem den Organisatoren Miriam Brackelsberg und Ralf Müllenschläder. Das Musikerduo hatte mit seiner Band Roadhouse Reloaded sowie mit Bäd Honnef um Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff und der Band Wohnraum wie im Vorjahr beim ersten Linzer Sommerfestival wieder ein großartiges Programm zusammengestellt, das die zahlreichen Zuhörer schon von den ersten Songs an mitriss.

"Beginn einer länderübergreifenden Kooperation"

Mit „Don' t You Forget About Me“ von den Simple Minds starteten Wohnraum, die Musiker aus den Reihen der Grün-weißen Husaren um Sängerin Kerstin Stümper und Frontmann Genadi „Günni“ Winnekes, in den Abend. Rhythmisch klatschend unterstützten die Festivalgäste auch „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen.

Längst waren da nicht nur die vielen Sitzplätze besetzt. Auch um die Stehtische drängten sich die Zuhörer in dichten Trauben, als Bäd Honnef in der Besetzung Wolli Diehl und Guido Oberhäuser, Alfred Lohbeck, Uli Hanfeld sowie Otto Neuhoff die Bühne eroberte. Natürlich ließ es sich der Linzer Bürgermeister Hans-Georg Faust nicht nehmen, seinen Honnefer Amtskollegen Neuhoff persönlich vorzustellen.

„Das ist der Beginn einer länderübergreifenden Kooperation. Was wollt Ihr denn mit Bad Hönningen? Orientiert Euch lieber nach Bad Honnef, dann wird über Euch auch öfter in einer guten Zeitung berichtet, vor allem wenn ihr uns engagiert“, riet Neuhoff daher Faust. Schnell übertrug sich die Spielfreude von Bäd Honnef auf das Publikum, das etwa „Still Got The Blues“ von Gary Moore genoss.

Gegen 21 Uhr starteten die vier Sänger und vier Instrumentalisten von Roadhouse Reloaded einen rockigen Ritt durch 20 Jahre Band- und damit auch quer durch die Musikgeschichte. Die Besucher auf dem vollen Linzer Marktplatz waren begeistert. Die Abschlussveranstaltung des Linzer Sommerfestivals findet in drei Wochen am Freitag, 25. August, statt. Dann gastieren zunächst Sam Cheanz & the Blue Denims ab 19 Uhr auf dem Buttermarkt, anschließend wird der Film „Grease“ gezeigt. Eine 50er Disco mit DJ beschließt das Festival.