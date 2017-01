Einbruch in Kiosk in Rheinbreitbach

24.01.2017 RHEINBREITBACH. Sie hatten es auf Zigaretten abgesehen - und luden sich so viele Stangen auf, dass sie in der Hektik der Flucht einen Teil ihrer Beute wieder verloren. Jetzt fahndet die Polizei nach den Einbrechern, die in der Nacht zu Dienstag einen Kiosk in Rheinbreitbach ausräumten.

Ein Kiosk am Einkaufscenter an der Rheinbreitbacher Hauptstraße, in dem ein Tabakladen und eine Postfiliale untergebracht sind, ist in der Nacht zu Dienstag Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei berichtete, ging gegen 3.30 Uhr der Alarm bei der Polizei Linz los. Die unbekannten Täter waren allerdings schon geflüchtet, als die Beamten am Tatort eintrafen.

Worauf die Einbrecher es abgesehen hatten, war sofort offensichtlich: Als die Diebe das Weite suchten, verloren sie mehrere Stangen Zigaretten, die nun entlang des Fluchtweges vor dem Eingang zum Kiosk auf dem Boden lagen.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Auch der Umfang der Beute stand am Dienstagnachmittag noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de entgegen. (Andrea Giesbrecht-Schmitz)