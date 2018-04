Ortsverschönerung in Unkel

Mit fachmännischer Hilfe von Vorstandsmitglied und Gärtner Joseph Welsch pflanzen die Helfer die Rosen an der Promenade.

UNKEL. Der Verein Touristik & Gewerbe Unkel pflanzt Rosen an der Rheinpromenade und beseitigt Hochwasserschäden. 15 Helfer waren dem Aufruf zu der Aktion gefolgt.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 12.04.2018

Die Open-Air-Saison kann kommen: Der Verein Touristik und Gewerbe (T & G) Unkel hat die Rheinpromenade hübsch gemacht für Spaziergänger und Ausflügler. Unter anderem beseitigten die Vereinsmitglieder und ihre Helfer Müll und die letzten Hochwasserschäden und pflanzten neue Rosen in die Beete, damit Unkels Sonnenseite für seine Gäste wieder attraktiv ist. 15 Helfer waren dem Aufruf des T & G gefolgt und beteiligten sich an der Aufräum- und Pflanzaktion.

Unter fachmännischer Leitung von Joseph Welsch wurden rund 200 Rosen in den Beeten nahe der Anlegestelle der Bonner Schifffahrtsgesellschaft gepflanzt. Der Vereinsvorstand hatte die Aktion spontan beschlossen, als er von Stadtbürgermeister Gerhard Hausen erfuhr, dass der städtische Bauhof alle Hände voll zu tun hatte damit, die Hochwasserschäden zu beseitigen. Vorstandsmitglied und Gärtner Joseph Welsch besorgte die Rosen, und mit vereinten Kräften war die Arbeit in anderthalb Stunden erledigt. Die weitere Pflege übernimmt der städtische Bauhof.

Es werde immer schwieriger, Mitbürger für langfristige Vereinsarbeit zu begeistern, sagte die T & G-Vorsitzende Ulrike Richarz. Mit kurzfristigen kleinen Projekten hoffe man, wenigstens diejenigen zu erreichen, die sich ab und zu und mit überschaubarem Aufwand für ihre Heimat einsetzen wollen. Die Resonanz auf den Aufruf zur Aufräumaktion an der Promenade bestätige dies. Auch die nächste Aktion des Vereins steht im Zeichen blühender Pflanzen: Am Sonntag, 29. April, findet der Blumenfrühschoppen statt. T & G lädt in die Gärtnerei Welsch ein, wo sich alle Hobbygärtner und Balkonbegrüner bei Kaffee, Kuchen, Grillwurst und Musik Tipps zur neuen Pflanzsaison holen können.

Weitere Informationen über die Veranstaltung und T & G gibt es unter www.unkel-touristik.de. Jeder, der bei der Gestaltung seiner Umgebung mitreden und sich für Unkel einsetzen möchte, kann Vereinsmitglied werden.