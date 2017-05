Aussteller auf der Rheinpromenade

UNKEL. Die elfte Auflage von „Design + Gestaltung am Rhein“ lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher nach Unkel. Rund 60 Aussteller präsentierten Formschönes, Kreatives und Skurriles.

Von Horst-Dieter Küsters, 16.05.2017

„Ich kann nur hoffen, dass sich die Sonne noch durchsetzt. Regnen kann es ja woanders“, sagte Bernd Röter, ehemaliger Leiter der Beratungsstelle für Formgebung in Rheinland-Pfalz, und sprach damit am Samstag den rund 60 Ausstellern der 11. Auflage von „Design + Gestaltung am Rhein“ aus der Seele. 2007 hatte Rex Ansonsten ihn an Bord geholt, um einen Versuchsballon zu starten.

Inzwischen hat sich der Unkeler Designmarkt längst einen Namen gemacht, wie die seit Jahren steigenden Besucherzahlen belegen. „Die Gäste können auf unserer Rheinpromenade zwei Tage Kunsthandwerk vom Feinsten bewundern und erwerben“, sagte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen.

Das Ambiente zwischen dem romantischen Ufer und den historischen Gebäuden vom Fronhof im Norden bis zur Burg Unkel im Süden liefere eine einmalige Kulisse für die Arbeiten von Drechslern und Schreinern, Keramikern sowie Mode- und Schmuckgestaltern, so Hausen. Der Duft ätherischer Öle von Bergamotte bis Zitrone umwehte die Produkte der Alpaka-Besitzerin aus dem Westerwald, die am Spinnrad per Schwungrad eifrig die Spule rotieren ließ.

Gegenüber ragten schmale Stahlstäbe in die Höhe, die in auf Hochglanz polierten Wellen, Kreisen und Ellipsen mündeten, die farbige Glaskugeln umschlossen. Produkte emsiger Bienen, neben Honig unterschiedlichster Geschmacksnuancen etwa kräftiger „Bärenfang“ und Seifen, lockten neben einem umfangreichen Weinsortiment aus Frankreich zum Kauf.

Knuffige Holzpiepmätze hatten sich daneben auf schmalen Eisenstangen niedergelassen und luden zum Besuch des Drechslerstandes ein, an dem unterschiedliche Schalen und Schneidbretter ausgestellt wurden.

Flüssen und Bächen hatte dagegen der Treibholzsammler die Formgebung seiner Materialien überlassen, aus denen er etwa Schiffe mit geblähten Segeln und Engel mit großen Flügeln herstellte. Kompakter waren da schon die Arbeiten des Keramikers, der nicht nur Tassen und Becher nach Unkel mitgebracht hatte. Stolz präsentierte er seine patentierten Weinkühler, die im oberen Teil feine Löcher aufwiesen. „Wenn man sie unter Wasser hält und dann leicht ausschüttelt, bleibt in diesen kleinen Löchern Wasser zurück”, erklärte er.

Wenn man die Getränke zuvor auf die gewünschte Temperatur gebracht habe, dann würde diese durch die Verdunstungskühle im Weinkühler lange erhalten bleiben. Und ein weiterer Vorteil: Von den Flaschen tropft beim Ausschenken kein Wasser.