Mekka der Kunstfreunde

Unkel. Am Pfingstwochenende dreht sich zwischen Rhein und Unkeler Altstadt alles um Design, Gestaltung und Kunsthandwerk. Mehr als 60 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren ihre Arbeiten.

Von Horst-Dieter Küsters, 18.05.2018

Kunst und Kunsthandwerk von mehr als60 Anbietern aus ganz Deutschland können Besucher des Marktes „design + gestaltung“ am bevorstehenden Pfingstwochenende auf der Unkeler Rheinpromenade bewundern – und das an beiden Feiertagen jeweils von 11 bis 18 Uhr. Gute Nachrichten hatte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen, als er die Veranstaltungen „Kulturstadt Unkel Live 2018“ im „Haus am Pütz“, Pützgasse 2, und den Design-Markt vorstellte. Und es gibt noch einen i-Punkt: Der Kölner Künstler Malte Sonnenfeld zeigt parallel seine Atelier-Ausstellung mit Neo-Pop-Art-Arbeiten.

Die erneute Änderung des Gesetzes zu Veranstaltungen an Feiertagen macht es nach mehrjähriger Pause möglich, dass der Design-Markt wieder an beiden Pfingsttagen stattfinden kann. Doch: „Es ist nicht nur an zwei Tagen im Jahr unser Anspruch, Kulturstadt zu sein. Deshalb spannen wir Pfingsten einen bunten und facettenreichen Bilderbogen von der romantischen Innenstadt bis auf die idyllische Rheinpromenade, und das zum Nulltarif“, betonte der Stadtchef. Beide „Erlebnistage“ beinhalteten Ausstellungen und Präsentationen, Musik und Workshops für die ganze Familie, versprach er.

Ausstellung am Oberen Markt

Neben der Sonnenfeld-Ausstellung in der Atelier-Kulturwerkstatt präsentieren sich weitere Unkeler Künstler und Kunsthandwerker in ihren Ateliers in der Altstadt. Zugleich zeigen die Entwicklungsagentur und der Geschichtsverein am Oberen Markt die Ausstellung „Unkel im Wandel der Zeit“. Historisch Interessierte finden im Willy-Brandt-Forum alles Wissenswerte zum Wirken des ersten SPD-Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers, während der Geschichtsverein Einblicke in den Gefängnisturm gewährt.

Unkeler Wein gibt es auf der Promenade, während das Bläsercorps der Karnevalsgesellschaft am Pfingstmontag ab 13.30 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz musikalische Akzente setzt. Für die hohe Qualität der Design-Markt-Künstler zeichne wieder Bernd Roeter verantwortlich. Dem Mainzer Fachmann sei es zu verdanken, dass Unkel inzwischen einen Namen in der Aussteller-Szene habe, versicherte der Keramiker Manfred Braun, einer der Künstler der ersten Stunde. Ohne Roeters Werbekampagne für den „Ort vor den Toren von Bonn“ wäre kaum ein Aussteller zum ersten Markt vor zwölf Jahren gekommen.

Das Zusammenspiel Unkels mit „design + gestaltung“ besitze Modellcharakter und ergänze die vielen weiteren Mosaiksteine im attraktiven Gesamtbild der Kulturstadt am Rhein, so Hausen. Auch die Veranstaltung „Kulturstadt Unkel Live 2018“ diene dazu, diese Entwicklung nachhaltig zu fördern, aber auch die gesamte Region zu beleben. „Unser Merkmal sind die Vielfalt und das Flair der Kultur mit der ihr innewohnenden Qualität. Das macht Unkel authentisch.“

Mehr Infos über die Design-Markt-Aussteller gibt es unter www.galerieforum.com/Austellungen/unkel-2018 oder auf www.facebook.com/Design.Gestaltung.Unkel. Auch auf www.unkel.kulturstadt.de finden sich nähere Angaben.