Kabarett in der Oberen Burg Rheinbreitbach

Nimmt gern die Großkopferten aufs Korn: Anny Hartmann bei ihrem Gastspiel in der Oberen Burg in Rheinbreitbach.

RHEINBREITBACH. Die Kabarettistin Anny Hartmann servierte in der Oberen Burg ihraktuelles Programm „Ist das Politik, oder kann das weg?“. Dabei knöpft sie sich von Winterkorn bis zu "Kaiser" Franz Beckenbauer vor allem die Großkopferten vor.

Von Horst-Dieter Küsters, 06.04.2017

„Wenn Sie nicht hier wären, wäre ich jetzt im Biergarten.“ Na, das war ja eine freundliche Begrüßung für die Gäste in der Oberen Burg. Doch Anny Hartmann war als politische Kabarettistin angekündigt, und da hatten sich ihre Zuschauer auf die eine oder andere Spitze eingestellt.

Sie werde Licht ins Dunkel bringen, dabei helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und echte Aufreger von puren Ablenkungsmanövern zu trennen, hatte Bernhard Groß vom gastgebenden Förderkreisvorstand versprochen.

„Frauen verdienen nicht weniger, sie kriegen aber weniger“, eröffnete die Diplom-Volkswirtin ihr Programm „Ist das Politik, oder kann das weg?“ „Erinnern Sie sich noch an Christina Schröder, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vom 30. November 2009 bis zum 17. Dezember 2013?“, fragte Hartmann mit nahezu schmerzverzerrtem Gesicht.

Die CDU-Politikerin hatte behauptet, Frauen würden weniger verdienen, weil sie sich eben schlechter bezahlte Berufe aussuchten. „Wahr ist: Ihre Arbeit wird nicht wertgeschätzt, im Gegensatz zum Fußballspieler“, so die Kabarettistin.

Und schon war sie bei der „Lichtgestalt, dem Kaiser, dem Franz, dem Beckenbauer“ angekommen, den sie gar nicht als so helle einschätze. Clever genug, nach Österreich zu ziehen, um Steuern zu sparen, und sechs Millionen Euro anzunehmen für seine „ehrenamtliche“ Arbeit, die Fußballweltmeisterschaft 2006 nach Deutschland zu holen, sei er aber schon gewesen.

„Über die Summe würden sich die wirklich ehrenamtlich aktiven Flüchtlingsbetreuer freuen“, kommentierte Hartmann sarkastisch. Nicht der Hartz-IV-Empfänger, sondern Leute wie der Kaiser, die alles hätten, aber nichts abgeben würden, seien die wahren Sozialschmarotzer.

Und schon war die Kabarettistin bei der Behauptung angekommen, Doping im Fußball bringe nichts. Das sei natürlich richtig, denn das Zeug müsse schon in die Spieler rein. Davon aber wolle keiner etwas wissen, so wie beim VW-Skandal. „Hinterher von nix gewusst haben, ist in der Führungsetage wichtig, sonst wird man nix“, verriet die Kabarettistin.

Martin Winterkorn bekomme für Nichtwissen immerhin 14 Millionen Euro. Nix gewusst habe vor allem der Maut-Jäger Alexander Dobrindt. „Politikern wie ihm ist es enorm wichtig, dass der Anzug gut sitzt, damit das Fähnchen nicht so flattert im Wind“, so die hämische Erklärung.

Immer wieder entlockte sie ihren Zuhörern ein befreiendes Lachen, selbst an Stellen ihres satirisch-bissigen Programms, an denen eher Betroffenheit angesagt gewesen wäre.