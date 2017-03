Ehemaliger Gasthof "Zum Marienberg" in Unkel

Nicht nur Kaffee, auch die ein oder andere Geschenkidee gibt es in dem restaurierten Fachwerkhaus an der Lehngasse.

UNKEL. Es gehört zu den historischen Schmuckstücken in Unkel, und nach längerem Leerstand ist ihm nun erneut Leben eingehaucht worden: Das alte Fachwerkhaus an der Ecke Frankfurter Straße/Lehngasse beherbergt seit Kurzem wieder einen gastronomischen Betrieb: Pächterin Birgit Körnig hat dort das „Café Krönchen“ eröffnet.

Von Horst-Dieter Küsters, 07.03.2017

Das Gebäude hat eine lange Tradition. Ursprünglich soll es eine Metzgerei beherbergt haben, bevor Ferdinand Gohr in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dort seinen Gasthof „Zum Marienberg“ betrieb. Der Wirt war Ehrenmitglied des Junggesellenvereins, der auch nach Gohrs Tod seine Versammlungen in dem Gasthaus abhielt, das die Töchter weiterführten.

Namensgeber des Gasthofs soll das Rheinbreitbacher Bergwerk „Im Siepen“ neben dem Virneberg gewesen sein, das 1724 als „Marienberg“ neu belehnt worden war. In der Gaststätte sei den Bergleuten aus Unkel bis zur Stilllegung der Grube 1874 der Lohn ausgezahlt worden, ist überliefert.

„Dass über die Halbtür hinweg Bier in Kannen und Schnaps in Krügen verkauft wurde, habe ich als Kind noch selber gesehen“, berichtete der 2008 verstorbene Unkeler Schriftsteller Leonhard Reinirkens in seinem Beitrag „An der Theke beim Ulla“ über Unkeler Gasthäuser, den er für den „Geschichtsboten“ verfasste. Besagte Ulla, eine unverheiratete Tochter von Ferdinand Gohr, war bis in die 1960er Jahre Wirtin im „Marienberg“. Nachdem sie ins Christinenstift gezogen war, „wurde bombastisch um- und angebaut. Und wie so oft: Damit verschwand die alte Heimeligkeit“, bedauerte Reinirkens.

Ob es daran lag, ist Spekulation. Jedenfalls hat das Haus eine wechselvolle Geschichte mit langen Leerständen. Der heutige Hausbesitzer Christian Runkel überließ zuletzt Ende des vergangenen Jahres Birgit Körnig das Ladenlokal als Informationsstandort für den Christkindlmarkt, den die Event-Managerin vor zwei Jahren ins Leben gerufen hatte. Er sei davon überzeugt gewesen, „dass hier wieder ein Café hin muss“, erklärte Runkel.

Mit der neuen Pächterin wurde der Leubsdorfer schnell einig. „Mein Ziel ist es, hier Jung und Alt zusammenzuführen“, sagt Birgit Körnig, die das Café mit einem Geschenkeladen namens „Ideenreich“ kombiniert hat.

Das Café hat 60 Sitzplätze, bei Veranstaltungen finden bis zu 100 Besucher Platz. Und Veranstaltungen plant sie „jede Menge“. Die Gastronomin, die in Unkel auch als Organisatorin der „Gartentage“ bekannt ist, bietet mit ihren beiden Mitarbeitern neben Kaffee und Kuchen auch ein Frühstück und einen kleinen Mittagstisch an.

Das „Ideenreich“ mit dem „Café Krönchen“, Lehngasse 1a, bleibt montags geschlossen. Dienstags bis samstags ist es von 9 bis 18 Uhr, sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.