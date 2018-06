Reaktion auf Ausbreitung

Neuwied. Durch die Ausbreitung des Wolfes ist der Westerwald, zu dessen Gebiet auch der Kreis Neuwied gehört, als Wolf-Präventionsgebiet ausgewiesen worden.

Von Alexander Hertel, 18.06.2018

Der Westerwald ist als Wolf-Präventionsgebiet ausgewiesen worden. Das teilte Thomas Griese, Umweltstaatssekretär des Landes Rheinland-Pfalz, mit. Durch die Ausweisung können Nutztierhalter Präventionsmaßnahmen beantragen, die im Managementplan zum Umgang mit Wölfen verankert sind. Zum Präventionsgebiet Westerwald gehören die Landkreise Neuwied, Altenkirchen und Westerwald. „Ich bin froh, dass das Umweltministerium unseren Argumenten gefolgt ist“, sagte Landrat Achim Hallerbach.

Die Ausweisung eines Präventionsgebiets erfolgt grundsätzlich nur, wenn sich in einer Region der Wolf etabliert hat. Die Hinweise darauf haben sich verdichtet: In diesem Jahr hätten bereits zwei Wölfe nachweislich das Präventionsgebiet durchstreift, teilte der Kreis Neuwied mit. Seit 2012 wurde in Rheinland-Pfalz der Wolf in 13 Fällen nachgewiesen, davon vier Mal in diesem Jahr und insgesamt acht Mal im Kreis Neuwied. Der Kreis geht davon aus, dass die 13 Fälle auf sechs bis neun einzelne Wölfe zurückzuführen sind.

2015 wurde der Managementplan zum Umgang mit Wölfen in Rheinland-Pfalz beschlossen, der mögliche Präventions- und Ausgleichsmaßnahmen beinhaltet. „Mit der vorsorglichen Ausweisung [...] ebnen wir den Weg für Präventionsmaßnahmen zur Unterstützung der Nutztierhalter“, so Griese.

Künftig könnten damit bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten für wolfssichere Zäune und Herdenschutztiere primär für Schafs-, Ziegen- und landwirtschaftliche Wildhalter vom Land gefördert werden. Schäden an Nutztieren werden sogar zu 100 Prozent vom Land übernommen, wenn der Wolf als Verursacher nicht ausgeschlossen werden kann. Hallerbach betonte: „Nur durch entsprechende Schutzmaßnahmen und eine tolerante Haltung gegenüber dem Wolf ist auf Dauer ein vernünftiges Miteinander möglich.“

Der Managementplan ist abrufbar auf den Internetseiten des Landes Rheinland-Pfalz.