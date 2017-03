Neues Feuerwehrgerätehaus in Bruchhausen

Symbolischer erster Spatenstich: Im Frühjahr hoffen die 24 Feuerwehrleute in das neue Gerätehaus einziehen zu können.

BRUCHHAUSEN. In Bruchhausen haben die Arbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus im Gewerbegebiet „Beuelsrast“ begonnen.

Von Horst-Dieter Küsters, 06.03.2017

Noch ist der Traum des Bruchhausener Löschzugs, in ein neues Feuerwehrgerätehaus einzuziehen, nicht in Erfüllung gegangen. Doch der Realisierung dieses langgehegten Wunsches sind die Feuerwehrkameraden um Wehrführer Michael Frings mit dem symbolischen Spatenstich zur „Baunahme Neubau Feuerwehr Bruchhausen“ im örtlichen Gewerbegebiet „Beuelsrast“ am Freitag ein beachtliches Stück nähergekommen.

„Der Rat der Verbandsgemeinde Unkel hat die Notwendigkeit dieses Neubaus erkannt und die entsprechenden Beschlüsse dazu 2015 einstimmig gefasst“, erinnerte VG-Chef Karsten Fehr kurz nach dem Spatenstich. Neben dem Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking und Wehrleiter Ulrich Rechmann waren auch die Mannschaft von Frings, die Beigeordneten des VG-Rates, Gisela Born-Siebicke und Heinz Schmitz, etliche Vertreter des VG- und des Gemeinderates um Bürgermeister Markus Fischer sowie der Planer Ingo Dittrich zu dem Termin gekommen.

„Die Feuerwehr von Bruchhausen befindet sich derzeitig noch im Untergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses, das 1981 errichtet wurde“, hob Fehr hervor. „Die Fahrzeughalle dort mit zwei Stellplätzen dient momentan gleichzeitig auch als Umkleide und Werkstatt und ist zudem äußerst beengt.“

Ohne Rangieren der Einsatzfahrzeuge sei ein Umkleiden und Ausrücken überhaupt nicht möglich, von den fehlenden Parkmöglichkeiten für Feuerwehrangehörige bei den Einsätzen in der Nähe des Gerätehauses ganz zu schweigen. „Damit entsprechen diese Räumlichkeiten nicht mehr den aktuellen Unfallverhütungs-, Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften“, resümierte der VG-Chef.

Da durch die Lage des Dorfgemeinschaftshauses im engen Ortskern eine Verbesserung der vorhandenen Situation durch bauliche und organisatorische Veränderungen nicht möglich sei, habe sich die VG für einen Neubau entschieden und für diesen einen Bauplatz gesucht, der zum Jahreswechsel 2014/15 im Gewerbegebiet gefunden worden sei.

„Von dem Löschzug sind keine unrealistischen Wünsche in die Planung eingebracht worden, vielmehr wurden von ihm Möglichkeiten für sinnvolle Einsparungen aufgezeigt, zu denen der Förderverein um Stefan Heinrichs noch beigetragen hat“, so Fehr.

Zum Nulltarif ist das 370 Quadratmeter große Gebäude natürlich nicht zu haben. Veranschlagt sind Kosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro, von denen das Land Rheinland-Pfalz über das Förderprogramm „Zuwendungen für Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz“ 197.000 Euro übernimmt.

Dafür verfügten die 24 Feuerwehrleute von Bruchhausen nach Fertigstellung neben einer Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen über ein Lager mit Werkstatt, eine Kleiderkammer, einen Schulungsraum mit Teeküche, über ein Büro für den Wehrführer sowie jeweils für Männer und Frauen über einen Umkleideraum mit Sanitäranlage. Zudem sind hinter dem Gebäude 15 zusätzliche Parkplätze geplant.

„Wir hoffen, dass der Rohbau vor dem Winter fertiggestellt ist, sodass wir das Gebäude im Frühjahr 2018 beziehen können“, so Frings. Zusammen mit Heinrichs übergab er Fehr für die Grundsteinlegung eine Metalltafel, auf der die Namen seiner Mannschaft zu lesen sind.