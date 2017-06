Konzertreihe beginnt Freitag

In jedem Jahr ein beliebter Konzertort bei den Musiktagen: Das Palmenhaus im Unkeler Henkelpark.

UNKEL. Im Andenken an den Komponisten Carl Loewe veranstaltet der Geschichtsverein Unkel vom 23. bis zum 30. Juni fünf Konzerte, darunter ein Kinderkonzert.

Von Gabriela Quarg, 21.06.2017

Johann Carl Gottfried Loewe war zu Lebzeiten berühmt und beliebt und wurde bei seinen sommerlichen Konzertreisen als Komponist, großartiger Sänger und virtuoser Pianist gefeiert. Er war zwölftes Kind des Lehrers, Kantors und Organisten Andreas Loewe und dessen Frau Marie und – geprägt von dieser Familie – überzeugter Lutheraner. Carl Loewe sah sich in erster Linie als Kirchenmusiker und komponierte unter anderem für seine geliebte Orgel in der Stettiner Jacobi-Kirche Kirchenlieder, eine neue Liturgie für den Gottesdienst und 18 Oratorien.

Am Ende des 19. Jahrhunderts geriet er in Vergessenheit. Seine Familie, die nach seinem Tod nach Unkel übersiedelte, versuchte das Gedenken wach zu halten, was heute der Geschichtsverein Unkel mit den jährlichen Musiktagen fortführt.

Luther, Biografisches und Romantik

Zum Auftakt findet am Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr eine Salon-Soiree statt, für die die Familie von Weichs ihr Herrenhaus Burg Unkel, Kirchstraße 8, öffnet. Hirotaka Aisawa (Violine), Eduard Drobek (Fagott), Marc Unkel (Klavier), Joanne Walter-Unkel (Oboe) und Andrea Thiele (Harfe) spielen Kompositionen von Loewe und anderen. „Luther und die Reformation – Legenden und Balladen“ lautet das Motto eines Liederabends im Herrenhaus Burg Unkel am Sonntag, 25. Juni, ab 18 Uhr. Es singen und musizieren Mark Rosenthal (Tenor) und Marc Unkel (Klavier).

Im Palmenhaus des Henkel-Parks, Fritz-Henkel-Straße 1, findet am Mittwoch, 28. Juni, ab 19.30 Uhr das Meisterkonzert „Briefe einer Epoche – aus Loewes Selbstbiografie“ statt. Moderiert wird das Konzert vom Bonner Kabarettisten und Musikwissenschaftler Konrad Beikircher. Es spielen Joanne Walter-Unkel (Oboe/Englischhorn) und Marc Unkel (Klavier).

Werke von Loewe und anderen erklingen am Freitag, 30. Juni, beim Kammerkonzert unter dem Titel „Edelfalk und Zugvögel – Naturbilder der Romantik“. Es musizieren Doris Lange-Haunhorst (Flöte), Joanne Walter-Unkel (Oboe/Englischhorn), Martin Haunhorst (Violine) und Marc Unkel (Klavier).

Nicht fehlen darf das inzwischen Tradition gewordene Konzert „Loewe für Kinder“, das am Samstag, 24. Juni. um 16 Uhr im Palmenhaus beginnt. Es singt der Trinitatis-Kinderchor Unkel unter Leitung von Svetlana Winnekes. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Der Eintritt zu den übrigen Konzerten kostet 17 Euro (außer Kinderkonzert). Karten gibt es im Vorverkauf beim Geschichtsverein Unkel unter 0 22 24/61 77, 0 22 24/7 59 16 oder 0 22 24/ 1 02 54 sowie bei Photo Florian Schädlich, Frankfurter Straße 25 in Unkel. In den Konzertpausen bietet Winzer Oliver Krupp Unkeler Carl-Loewe-Wein an.