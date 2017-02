Polizeieinsatz in Rheinbreitbach

Rheinbreitbach. Weil er einem Busfahrer ins Gesicht geschlagen soll, erwartet einen Mann nach einem handgreiflichen Zwischenfall in Rheinbreitbach am Samstag eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Zu einem handgreiflichen Zwischenfall ist es am Samstag in Rheinbreitbach gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, machte ein 43 Jahre alter Busfahrer auf dem Lidl-Parkplatz in Rheinbreitbach gegen 17.30 Uhr eine Pause. Dann, so schildert es der 43-Jährige, sei plötzlich ein Mann in Begleitung von zwei Frauen mit einem schwarzen Fiesta auf den Parkplatz gefahren.

Der Mann sei ausgestiegen und habe ihn aufgefordert, aus dem Bus zu kommen. Dann habe der Mann ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Danach sei er in sein Auto gestiegen und losgefahren.

Grund des Vorfalles könnte ein zurückliegender Streit mit einem Fahrgast sein. Da das Kennzeichen des Fiestas bekannt war, konnte der Mann ermittelt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.