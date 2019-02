Bahnverkehr beeinträchtigt

Am Bahnhof in Unkel stand am Donnerstagmorgen ein Güterzug in Flammen.

Unkel. Ein brennender Güterzug hat in der Nacht zum Donnerstag in der Stadt Unkel im Kreis Neuwied einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen beschädigten die Oberleitung. Deshalb kommt es zurzeit zwischen Linz und Rhöndorf zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Zwei mit Hygieneartikeln und Spraydosen beladene Güterwaggons sind in der Nacht zum Donnerstag in Unkel im Kreis Neuwied in Flammen aufgegangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, stoppte der Zug gegen 23 Uhr am Mittwochabend im Bahnhof der Stadt Unkel am Rhein, wo die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot gegen den Brand kämpfte.

Wie die Technische Einsatzleitung des Landkreises Neuwied am Morgen mitteilte, dauerten die Löscharbeiten auch um 7.30 Uhr immer noch an. Wie die Einsatzleitung mitteilte, wird der betroffene Wagon mit Hilfe eines Baggers des Technischen Hilfswerks geöffnet, um die brennenden Güter endgültig zu löschen. Der Einsatz wird mit einer Drohne überwacht. Vor Ort sind inzwischen 165 Einsatzkräfte, darunter auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Bonn, des Technischen Hilfswerks und ein Gefahrstoffzug des Landkreises Neuwied.

Im Bahnhof Unkel brennt ein Güterzug Foto: Frank Homann

Etwa 60 Menschen mussten aufgrund des Brands ihre Wohnungen verlassen, 25 von ihnen wurden von Hilfsorganisationen betreut. Inzwischen durften die Anwohner wieder in ihre Häuer zurückkehren. Bei Kontrollmessungen des Gefahrenstoffzuges wurden keine bedenklichen Werte festgestellt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, wurden keine weiteren Menschen verletzt. Die Bevölkerung wurde zeitweise gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Flammen beschädigten die Oberleitung, deswegen kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Strecke kommen. Wie die Technische Einsatzleitung am Morgen mitteilte, bleibt die Bahnstrecke zwischen Linz und Rhöndorf vorerst gesperrt. Die Deutsche Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr ein. Züge werden über die Strecke von Köln über Bonn Hauptbahnhof und Remagen bis nach Koblenz umgeleitet.

#Fahrzeugbrand #Güterzug in #Unkel. Strecke #(Köln)-Troisdorf-Linz-Neuwied-Koblenz gesperrt. Züge werden über die Strecke #Köln-BonnHbf-Remagen-Koblenz umgeleitet. In Koblenz endende o. beginnende IC (IC-Linie 35) + ICE 553 enden oder beginnen zur Streckenentlastung in Köln Hbf. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 7. Februar 2019

Der Lokführer hatte den Brand der beiden Waggons nicht bemerkt. Ein entgegenkommender Kollege verständigte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn. Die Brandursache war zunächst unklar.