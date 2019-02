Großeinsatz in Unkel

Am Bahnhof in Unkel stand am Donnerstagmorgen ein Güterzug in Flammen.

Unkel. Ein brennender Güterzug hat in der Nacht zum Donnerstag in der Stadt Unkel im Kreis Neuwied einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Löscharbeiten dauerten bis Donnerstagmorgen an. Der Brand wirkt sich auf den Bahnverkehr auf beiden Seiten des Rheins aus.

Ein brennender Güterzug in Unkel hat in der Nacht auf Donnerstag zahlreiche Einsatzkräfte in der Stadt Unkel im Kreis Neuwied in Atem gehalten. Zwei mit Hygieneartikeln und Spraydosen beladene Güterwaggons waren in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Wie die Bundespolizei mitteilte, stoppte der Zug gegen 23 Uhr am Mittwochabend im Unkeler Bahnhof, wo die Feuerwehr mit einem großen Aufgebot gegen den Brand kämpfte. Gegen 9.30 Uhr teilte die Technische Einsatzleitung des Landkreises Neuwied auf Nachfrage mit, dass der Brand nach zehn Stunden Einsatzdauer gelöscht sei. Die Aufräumarbeiten dauern aber an.

Die Feuerwehr löschte am Donnerstagmorgen noch vorhandene Glutnester ab. Wie die Einsatzleitung mitteilte, wurde ein betroffener Wagon mit Hilfe eines Baggers des Technischen Hilfswerks geöffnet, um die brennenden Güter endgültig zu löschen. Der Wagon sei zuvor mit Löschschaum gekühlt worden. Wegen explodierender Spraydosen sei die Brandbekämpfung schwierig gewesen. Zwei Wagons seien von selbst durchgebrannt, so dass das Feuer im Inneren bekämpft werden konnte. Der Einsatz wurde mit einer Drohne überwacht. Zu dem Brandort waren insgesamt 165 Einsatzkräfte geeilt, darunter auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Bonn, des Technischen Hilfswerks und ein Gefahrstoffzug des Landkreises Neuwied.

Etwa 60 Menschen mussten aufgrund des Brands ihre Wohnungen zeitweise verlassen, 25 von ihnen wurden von Hilfsorganisationen betreut. Am Morgen durften die Anwohner gegen 7 Uhr wieder in ihre Häuser zurückkehren. Bei Kontrollmessungen des Gefahrenstoffzuges wurden keine bedenklichen Werte festgestellt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, wurden keine weiteren Menschen verletzt. Die Bevölkerung wurde zeitweise gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Es spreche viel dafür, dass sich die Bremsen des Zugs der Privatbahn festgefahren hätten und heiß gelaufen seien, sagte ein Sprecher der Bahnpolizei. Dadurch hätten die Radreifen geglüht und Funken gesprüht. Die genaue Ursache des Feuers werde aber noch ermittelt. Fremdverschulden sei auszuschließen. Die Flammen hätten auch die Umgebung beschädigt, so seien etwa eine Lärmschutzwand und die Oberleitung beschädigt worden, sagte der Sprecher der Bahnpolizei. Ein Übergreifen auf die Wohnhäuser habe aber nicht gedroht.

Bahnverkehr auch linksrheinisch betroffen

Die Flammen beschädigten die Oberleitung, deswegen kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen auf der Strecke kommen. Wie die Technische Einsatzleitung am Morgen mitteilte, bleibt die Bahnstrecke zwischen Linz und Rhöndorf vorerst gesperrt. Betroffen davon sind die Zugverbindungen RE8 und RB27. Die Bundespolizei teilte mit, dass mit einer Sperrung der womöglich langfristig zu rechnen sei und es dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kommen könne. Die Deutsche Bahn machte auf Nachfrage zunächst keine Angaben zur Dauer der Sperrung. Eine Prognose über die Dauer der Störung sei zurzeit nicht möglich, teilte die Bahn mit. Schäden an der Infrastruktur könnten erst ermittelt werden, nachdem der ausgebrannte Güterzug abtransportiert wurde. Die rechtsrheinischen Gleise sind der Bahn zufolge Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke Genua-Rotterdam.

Die Deutsche Bahn richtete am Donnerstag einen Schienenersatzverkehr ein. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte die Deutsche Bahn mit, dass ein Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen zwischen Linz und Rhöndorf eingerichtet sei. Züge werden über die Strecke von Köln über Bonn Hauptbahnhof und Remagen bis nach Koblenz umgeleitet.

#Fahrzeugbrand #Güterzug in #Unkel. Strecke #(Köln)-Troisdorf-Linz-Neuwied-Koblenz gesperrt. Züge werden über die Strecke #Köln-BonnHbf-Remagen-Koblenz umgeleitet. In Koblenz endende o. beginnende IC (IC-Linie 35) + ICE 553 enden oder beginnen zur Streckenentlastung in Köln Hbf. — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) 7. Februar 2019

Weil Züge über die linke Rheinschiene umgeleitet werden, hat das laut Bahn auch Auswirkungen auf den Fernverkehr, weil es dadurch zu Kapazitätsengpässen kommt. So fällt etwa der ICE 553 (Koblenz - Berlin) zwischen Koblenz und Köln Hauptbahnhof aus. Einen Überblick darüber, welche Züge ausfallen, gibt die Bahn auf ihrer Internetseite.

Nach Angaben der Deutschen Bahn handelt es sich bei dem vom Brand betroffenen Zug um einen Güterzug eines privaten Eisenbahnunternehmens. Die Höhe des Schadens war zunächst völlig unklar. Die Betreiber der privaten Bahn, die BayernBahn GmbH in Nördlingen, äußerte sich zunächst nicht.

(Mit Material von dpa)