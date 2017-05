Galerie Beau in Linz

Zeigen ihre Arbeiten in Linz: Birgit Bachmann aus Gmünd in Kärnten (l.) und die Frankfurterin Katja Jüttemann.

LINZ. Arbeiten der Künstlerinnen Katja Jüttemann und Birgit Bachmann sind in der Galerie Beau am Marktplatz von Linz am Rhein zu sehen. Jens August und Jo Becker haben die Galerie vor fast genau zwei Jahren eröffnet.

Von Horst-Dieter Küsters, 11.05.2017

„Von Natur aus schön...“ haben Jüttemann und Bachmann ihre Arbeiten betitelt, die an den weißen Wänden der weitläufigen Räumlichkeiten bestens zur Geltung kommen.

Die Ölbilder der Frankfurterin Jüttemann zeigen in gedeckten ockerbraunen, beigen Tönen mit einem leichten kupfernen Grünstich meist menschenleere Räume. „Es sind die Farben alter Stillleben, die ich nach altmeisterlicher Lasurtechnik in bis zu 40 Arbeitsschritten auf die unregelmäßig grau grundierte Leinwand auftrage“, verriet die Künstlerin bei der Vernissage.

In nüchtern-schmucklose Räume stellt Jüttemann Einrichtungsgegenstände. So steht etwa in „Fast unterm Baum“ vor einer Blätterwaldtapete ein Sessel mit Kissen, hinter dem eine Stehlampe emporragt. „Auch wenn niemand zu sehen ist, heißt es nicht, dass dort nie Menschen waren. Schließlich haben sie ihre Spuren darin zurückgelassen“, so die Künstlerin.

Jüttemann erzählt Geschichten, für die einzelne Details zusammengefügt werden müssen. So wie etwa in dem kleinen Bild „Vom Glück“, in dem einsam ein vierblättriges Kleebatt aus einer bauchigen Glasvase ragt. Anders als ihre Kollegin stellt die Österreicherin Bachmann in zarten Bleistiftzeichnungen Menschen dar – allerdings nur ihre Konturen ohne jegliche Binnenzeichnung.

Und auch die Umrisse ergeben sich lediglich aus Pflanzen, welche die Körper umgeben. „Der Mensch befindet sich eingebettet in der Natur, die für Sinnlichkeit, Emotionalität und Lebendigkeit steht, im Zentrum der Zeichnungen. Er ist aber auswechselbar“, so die in Gmünd/Kärnten lebende Künstlerin.

So sind in „Forrest“ die Konturen des Körpers nur durch Efeuranken zu erkennen, die ihn umwinden, während der von einem Blätterwald überdeckte Kopf als Ort der kühl abschätzenden Ratio nur noch zu erahnen ist.

Die Ausstellung „Von Natur aus schön . . . – Malerei und Zeichnung“ mit Arbeiten von Birgit Bachmann und Katja Jüttemann ist in der Galerie Beau, Marktplatz 10-12 in Linz, noch bis Anfang Juli samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sehen. Zusätzliche Termine nach Vereinbarung unter 0171/9248715, Kontakt mit den Künstlerinnen kann man unter 0171/4205342 aufnehmen.