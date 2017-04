Verbandsgemeinde-Feuerwehrtag in Unkel

Rheinbreitbach. Ehemaliger Honnefer Wehrchef erhält in Rheinbreitbach die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz. Kollegen loben die gute Kooperation über die Gemeinde- und Landesgrenze hinweg.

Von Von Horst-Dieter Küsters, 02.04.2017

Mit einer absoluten Überraschung für den ehemaligen Stadtbrandmeister von Bad Honnef, Torsten Budde, endete am Samstag der offizielle Teil des Verbandsgemeinde-Feuerwehrtags Unkel in Rheinbreitbach. Unter dem Beifall der Feuerwehrkameraden der Unkeler Wehr überreichte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Neuwied, Dirk Elberskirch, dem Bad Honnefer in Anwesenheit von Landrat Rainer Kaul wegen seiner Verdienste um die Freundschaft und Partnerschaft mit der Wehr der VG Unkel die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz.

„Bei einem Treffen der Wehrleiter des Kreises Anfang des Jahres hatte Ulrich Rechmann auf die besondere Situation seiner Wehr an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen aufmerksam gemacht. Der Grund, wie dort Probleme gelöst werden, führt dazu, dass ich heute zum ersten Mal einen verdienten Feuerwehrkameraden ehre, der nicht aus Rheinland-Pfalz kommt“, so Elberskirch.

Die Kooperation der Wehren bestehe nämlich keineswegs nur auf dem Papier, sondern werde in besonderem Maße mit Leben erfüllt, so betonte auch VG-Wehrleiter Rechmann. Großen Verdienst daran habe auch Budde. So würden auf seine Anregung hin seit Jahren gemeinsame Übungen der Bad Honnefer Wehr und des Rheinbreitbacher Löschzugs stattfinden.

„Trotz verschiedener Verwaltungszugehörigkeiten der Wehren hat der Kamerad Budde die Einbindung und die gegenseitige Hilfe beider Feuerwehreinheiten bei größeren Schadensereignissen gefördert“, so Rechmann. Bedingt durch seine große Fachkompetenz, seine Hilfsbereitschaft und sein Wesen werde Budde größte Wertschätzung entgegengebracht.

„Mit einer solchen Auszeichnung habe ich nicht gerechnet“, erklärte Budde gerührt. Er habe immer daran gearbeitet, die Freundschaft über die Landesgrenzen hinweg auszubauen und bei der Tagesbereitschaft zusammenzuarbeiten. „Gemeinsam mit Ulrich Rechmann und seinem Vorgänger Hans-Josef Fröhlich sowie mit Verbandsbürgermeister Karsten Fehr und seinem Vorgänger Werner Zimmermann haben wir einiges auf den Weg gebracht“, so der Geehrte, dem vor allem der Rheinbreitbacher Wehrführer Ralf Horschel überschwänglich zu der außergewöhnlichen Ehrung gratulierte.