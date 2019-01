Erfolgreiches Projekt

Bereits im März 2018 startete der Bürgerbus in Unkel mit zehn Fahrern und sieben Telefonisten und Disponenten. Das Angebot wird laut Jörg Harperath, Büroleiter bei der Verbandsgemeinde, sehr gut angenommen. Die VG hat das kostenlose Angebot mit dem Senioren- und Behindertenbeirat eingerichtet. Die Unkeler Statistik zeigt, dass der Bürgerbus vorwiegend für Fahrten zum Arzt oder zum Einkaufen genutzt wird, aber auch für Fahrten zur Bank, zu Veranstaltungen oder zu Freunden.

Im Rhein-Sieg-Kreis wurden in den vergangenen Jahren in der Stadt Lohmar und in den Gemeinden Much, Ruppichteroth, Neunkirchen-Seelscheid und Windeck Bürgerbusangebote eingerichtet. In allen Fällen trägt ein Verein den Bürgerbus.

Ein Bürgerbus ist ein Nahverkehrsangebot, das sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im öffentlichen Personennahverkehr auszugleichen. Ausgehend von den Niederlanden, wo das Konzept 1977 als Buurtbus (Nachbarschaftsbus) entstand, wurden in den 80er Jahren in Nordrhein-Westfalen erstmals in Deutschland Bürgerbusse erprobt.

Ab Mitte der 90er Jahre haben sich in mehreren deutschen Städten und Gemeinden sogenannte Bürgerbusvereine gegründet, um mit ihren Angeboten die ÖPNV-Fahrpläne in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht zu ergänzen. Auch in der Schweiz gibt es inzwischen Bürgerbusse, die ländliche Regionen als Ersatz für wenig genutzte Postautokurse bedienen.