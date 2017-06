Beiträge sorgen für Unmut

ERPEL. Die Einführung der sogenannten "Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge" sorgt für Unmut. Die Mitglieder einer Initiative in Erpel befürchten, dass die Bürger damit gegebenenfalls mehrfach zur Kasse gebeten werden könnten, und pochen auch einen Bürgerentscheid.

Von Horst-Dieter Küsters, 06.06.2017

„Die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau (WKB) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, in Rheinland-Pfalz und bundesweit.“ Davon ist nicht nur die Unkeler Verwaltung, sondern auch der Ortsgemeinderat von Erpel ausgegangen. Mitte April beschloss er die neue Abrechnungsart. Ende der Woche wurde Ortsbürgermeisterin Cilly Adenauer eines Besseren belehrt. Im Namen einer von Elvira Eberweiser und FWG-Ratsmitglied Monika Schlüter ins Leben gerufenen Interessengemeinschaft übergab Erich Sieberz Listen mit 373 Unterschriften. Die Unterzeichner sprechen sich gegen die WKB aus und fordern einen Bürgerentscheid.

„Ich werde die Listen zur Überprüfung an die Verwaltung weitergeben“, sagte Adenauer zu. Die Initiative weiß nach nur zwei Wochen Informationsarbeit mehr als ein Fünftel der rund 2000 Wahlberechtigten in Erpel hinter sich. „Unterschrieben haben rund 420 Bürger, allerdings können wir einige Namenszüge wegen zu individueller Unterschrift noch nicht zuordnen“, so Adam Udich. Für einen Bürgerentscheid reichen würden 179 Befürworter, ergänzte er.

"Vertrauen massiv erschüttert"

„Alle Grundstückeigentümer, die in der Vergangenheit einmalige Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen bezahlt haben, konnten bisher darauf vertrauen, künftige Straßenausbaubeträge für Jahrzehnte abgegolten zu haben. Dieses Vertrauen ist durch die beabsichtigte Einführung der WKB massiv erschüttert“, kritisierte Schlüter. Als unzureichend bezeichnete sie die Information durch die Verwaltung. Letztere hielt entgegen: Man habe die Grundstückeigentümer Ende Januar schriftlich informiert. „Außerdem haben wir 300 persönliche Beratungen vor Ort oder telefonisch durchgeführt und rund 70 Eingaben beantwortet“, so VG-Vhef Karsten Fehr.

„Die Grundsatzentscheidung zur WKB-Einführung ist schon im April 2016 gefallen, also gut acht Monate vorher. Außerdem wurde in dem Schreiben, das nicht alle Betroffenen erreicht hat, der Eindruck erweckt, die entsprechende Satzungsänderung sei längst beschlossene Sache“, hält Schlüter dem entgegen. „Der Gemeinderat war sich bewusst, eine durchaus schwierige Entscheidung zu treffen, aber er wollte im Sinne des Solidaritätsgedankens die Kosten auf viele Schultern verteilen, um Bürger so von hohen Einmalbeträgen zu entlasten“, so Fehr.

Argumentation wird nicht geteilt

Eine Argumentation, die von der Initiative nicht geteilt wird. Auf einer Bürgerversammlung Mitte Mai wurde vor allem die so genannte „Verschonungsreglung“ bemängelt, die in Erpel bis 2015 angesetzt ist. Demnach würde Grundstückseigentümern aus dem Neubaugebiet Leitzberg 2019 der Löwenanteil der Kosten für die Rieslingstraße in Rechnung gestellt.

„Außerdem kämen auf alle, die nicht von dieser Regelung profitieren, noch höhere Beiträge zu, weil die früher bereits zum Einmalbetrag herangezogenen Bürger durch die verringerte Anzahl der Zur-Kasse-Gebetenen noch übermäßiger belastet würden“, so die WKB-Gegner. Ein weiterer Kritikpunkt: Beim WKB betrage der Gemeindekostenanteil nur noch 30 Prozent für jeden Straßenausbau – also auch etwa für den der maroden Kölnstraße mit viel Durchgangsverkehr, bei dem die Kommune nach alter Regelung 70 Prozent zahlen müsste.

Der Erpeler Rat beschäftigt sich mit dem Thema WKB in seiner Sitzung am Dienstag, 6. Juni, 19 Uhr im Ratssaal, Frongasse.