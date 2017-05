Verkehrsunfall auf der B42

Rheinbreitbach. Schwerer Autounfall am frühen Mittwochnachmittag in Rheinbreitbach: Nach der Kollision zweier Autos in Höhe der Auffahrt auf die Bundesstraße 42 ist nicht nur diese, sondern auch die Strecke der Deutschen Bahn blockiert.

Von Claudia Sülzen, 31.05.2017

Durch die Wucht des Aufpralls landeten die Fahrzeuge direkt neben den Gleisen. Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.30 Uhr. Augenzeugen berichteten, dass ein Autofahrer vom Brückenbauwerk in Rheinbreitbach in Richtung Unkel auf die Bundesstraße auffahren wollte.

Dabei kollidierte sein Auto mit einem weiteren Wagen, der ebenfalls in Richtung Süden unterwegs war. Die Autos landeten im Schotter des parallel verlaufenden Gleisbetts der Bahn.

Die Bahnstrecke wurde umgehend für den Verkehr gesperrt, Züge mussten in den Bahnhöfen stehen bleiben. Auf der in diesem Bereich lediglich zweispurigen Bundesstraße 42 bildete sich Stau. Wie genau es zu dem Unfall hatte kommen können und ob Personen zu Schaden gekommen sind, stand noch nicht fest. Der Rettungsdienst rückte ebenfalls zum Unfallort aus.

Wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilt, wurde die Streckensperrung wieder aufgehoben. Der Abschnitt wird eingleisig wieder befahren. Verspätungen von bis zu 30 Minuten müssen die Fahrgäste allerdings in Kauf nehmen. Die Ermittlungen zum Hergang sowie die teilweise Sperrung der Bahnstrecke dauern zur Stunde an.

Weitere Berichterstattung folgt.