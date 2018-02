Kretzhaus. Am Dienstagnachmittag hat sich auf der L 253 zwischen Kretzhaus und Linz ein Unfall ereignet. Auslöser des Alleinunfalls war vermutlich ein medizinischer Notfall am Steuer.

Von Uta Effern-Salhoub, 27.02.2018

Auf der Landesstraße 253 zwischen Kretzhaus und Linz ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr rund 100 Meter hinter der Einmündung nach Kasbach-Ohlenberg vermutlich nach einem medizinischen Notfall am Steuer zu einem Alleinunfall gekommen. Der beteiligte Fahrer starb am Abend im Krankenhaus. Der 64-jährige Autofahrer, der in Richtung Linz fuhr, kam in der Linkskurve nach links von seiner Fahrspur ab und prallte auf der anderen Straßenseite gegen drei kleinere Bäume, so die Beamten der Polizeiinspektion Linz am Abend.

Der alarmierte Rettungsdienst und der Notarzt kümmerten sich um den Windhagener. Der Mann wurde ins Linzer Krankenhaus gebracht, wo er am Abend nach Angaben der Linzer Polizei verstarb. Aufgrund der Spurenlage auf der L 253 vermuten die Beamten, dass ein akutes gesundheitliches Problem den Unfall auslöste. Andere Verkehrsteilnehmer kamen bei der Karambolage nicht zu Schaden.