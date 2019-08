Langer Stau bei Neuwied

Bei Neuwied ist ein Auto in Flammen aufgegangen.

19.08.2019 NEUWIED. Auf der Autobahn 3 bei Neuwied ist am Sonntag ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein 30-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Während der Löscharbeiten staute sich der Verkehr.

Auf der Autobahn 3 bei Neustadt (Wied) ist am Sonntag ein Auto in Brand geraten. Weil zwei Fahrspuren in Richtung Köln für die Löscharbeiten gesperrt wurden, bildete sich ein Rückstau von etwa sieben Kiometern Länge, wie die Polizei mitteilte. Der 30-Jährige Fahrer zog sich leichte Verbennungen und eine Rauchvergiftung zu.

Er sei von anderen Reisenden auf den Brand an der Unterseite des Wagens aufmerksam gemacht worden und habe den Wagen deshalb noch rechtzeitig auf dem Seitenstreifen abstellen können, bevor das Feuer auf den Innenraum übergriff, hieß es. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Auto breits vollständig in Flammen gestanden. (dpa)