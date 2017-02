Erpeler Heimatorden verliehen

07.02.2017 ERPEL. Angela und Ursula Dung gestalten seit Jahren die Wagen des Blumenkorsos in Erpel. Für ihre Verdienste um das Brauchtum erhielten sie den Orden Ad Erpilla.

Zwei echte Erpeler Mädchen, die Zwillinge Angela und Ursula Dung, sind die Trägerinnen des Erpeler Heimatordens Alt Erpilla 2017. Der Sprecher des Ordenskapitels, Gregor Noll, verlieh ihn den überraschten Schwestern im Beisein der langen Reihe der bisherigen Ordensträger. Seit 1958 werden mit dieser Auszeichnung Persönlichkeiten geehrt, „die sich voller Idealismus in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt und die Pflege von Brauchtum und Kultur oder in sozialen Bereichen ehrenamtlich verdient gemacht haben“, so Noll. Gestiftet hatte den Heimatorden die Große Erpeler Karnevalsgesellschaft (GEK) auf Anregung der damaligen Gemeindeverwaltung Erpel.

Die Namen der Geehrten blieben wieder bis zuletzt geheim. „Eingeweihte wissen: die zwei sind Powerfrauen, die sich schon seit über 20 Jahren mit größter Intensität für ein Projekt einsetzen, dass es alljährlich Hunderte Menschen aus Nah und Fern in unsere Herrlichkeit Erpel zieht“, sagte Noll über die Gestalterinnen des Weinfest-Blumenkorsos. Sobald das Motto eines Weinfestes feststehe, stürzten sich Angela und Ursula Dung in die Arbeit, entwickelten Motivwagen und nähmen mit Kindergarten und Schule Kontakt auf, um die Kostüme der teilnehmenden Gruppen abzusprechen. Außerdem entwürfen sie die kleinen und großen Motive, die später vom Blumenteam mit gut 80 000 Blüten umgesetzt würden, beschrieb Noll.

Die Schwestern betreuten bei dieser mühsamen Arbeit rund 50 Personen, die sie laufend mit Steckklammern und Blüten versorgten. „Unter ihren strengen Augen darf aber nicht gehudelt werden, denn nur so ist die außergewöhnliche Qualität der Blütenmotive gewährleistet, die von den Menschen am Zugweg immer wieder begeistert beklatscht werden.“ Im Umzug selber suche man die beiden aber vergeblich: Sie stünden bescheiden am Zugweg und hielten die Früchte ihrer Arbeit per Kamera für das Archiv fest.

„Mit Eurem einzigartigen und außergewöhnlichen Einsatz für den Erpeler Blumenkorso leistet ihr seit Jahrzehnten einen bedeutenden Beitrag zum Erhalt unseres Erpeler Brauchtums“, dankte Noll den Ordensträgerinnen im Namen der GEK und der Gemeinde. „Wir sind sprachlos und völlig überrascht“, erklärte Angela Dung, bevor ihnen Prinzessin Martina I. und ihre Ordenskollegen, darunter etliche Mitglieder des Elferrats, gratulierten. (Horst-Dieter Küsters)