Krippenspiel in Unkel

Maria und Josef unterm Kreuz: Das Krippenspiel in der evangelischen Kirche in Unkel erfreute die Gemeinde an Heiligabend.

27.12.2016 UNKEL. Unkeler Kinder gestalteten mit ihrem Krippenspiel den Weihnachtsgottesdienst der evangelischen Trinitatiskirchengemeinde in Unkel. Lokalkolorit kam bei der Herbergssuche von Maria und Josef nicht zu kurz.

Die Kinder machten große Augen, so schön erstrahlte der Weihnachtsbaum in der evangelischen Kirche in Unkel. Wenig später standen die Kleinen selbst im Mittelpunkt: Den Familiengottesdienst am Heiligen Abend gestalteten die Konfirmanden sowie Kinder der Kinderkirche mit ihrem großen Krippenspiel. Und sie bezauberten mit ihrer Darstellung dieser Geschichte, die seit mehr als 2000 Jahren die Menschen fesselt.

Zunächst ging es vor dem Fest der Feste aber darum, den Baum in der Kirche zu schmücken. Zwei Tage vor Heiligabend kamen dazu Mitglieder der Trinitatisgemeinde im Gotteshaus zusammen. Ein jeder brachte etwas von seinem eigenen Christbaumschmuck mit. So entstand wieder ein bunter und abwechslungsreicher „Gemeindeweihnachtsbaum“, an dem Engel und Sterne aus Holz, Papier oder Stroh mit glitzernden Kugeln konkurrierten. Die Gemeinde nutzt den Termin stets zum gemeinsamen Singen und Erzählen unterm Weihnachtsbaum bei Tee und Kakao, Glühwein und Plätzchen.

Auch tags darauf herrschte in der Unkeler Kirche wieder reges Treiben, stand doch zunächst die Generalprobe des Krippenspiels auf dem Programm. „Hat jeder sein Kostüm und sind auch alle Requisiten da?“, erkundigte sich Pfarrer Michael Busch, der wieder Regie führte. Friedemann Scheffler übernahm als Oberhirte die Rolle des Souffleurs.

Auf dem Weg zur Volkszählung

„Befehl vom Kaiser an alle im Reich, sofort zu befolgen von allen zugleich“, verkündete ein Ausrufer die Nachricht von der Volkszählung in Judäa. Und wie von Augustus befohlen, „machten sich alle auf die Sohlen“, darunter auch die zehnjährige Henrike und der zwei Jahre ältere Frederik, die in die Rollen von Maria und Josef geschlüpft waren. „Morgen werdet ihr größere Schwierigkeiten haben, durch den Mittelgang zum Altarraum zu ziehen“, prophezeite ihnen Busch, während Svetlana Winnekes das uralte Weihnachtslied „Es ist ein Ros' entsprungen“ auf der Orgel intonierte.

Maria und Josef waren derweil am ersten Gasthaus von Bethlehem „angekommen“, das nach den von Andreas Bauch per Beamer an die Wand projizierten Umrissen klar als der ehemalige Eschenbrender Hof zu identifizieren war. Weder dort, noch in den weiteren Gasthäusern in Unkel und Umgebung war ein Zimmer frei, so dass die schwangere Maria froh war, mit ihrem Ehemann in einem Stall eine Bleibe gefunden zu haben. Und schon forderte die Orgel zunächst nur die Kinder auf, zur Krippe zu kommen um zu sehen, „was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude euch macht“.

Da warteten die niedlichen Engelchen in ihren weißen Gewändern und mit einem glitzernden Sternenkranz im Haar noch auf ihren Einsatz, während die Hirten frierend um das Lagerfeuer saßen. „Die anderen haben ein Zuhaus', doch wir, wir halten draußen aus“, klagten die Hirten, bis ihnen der Engel die frohe Botschaft verkündete. Dabei forderte er nicht nur sie, sondern auch alle Männer und Frauen auf: „Kommet, das liebliche Kindlein zu schau'n, Christus, der Herr, ist heute geboren, den Gott zum Heiland euch hat erkoren. Fürchtet euch nicht.“ (Horst-Dieter Küsters)