LINZ. Vor allem die Alarmbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr am Tag stellt Kommunen immer wieder vor Probleme. Ein Pilotprojekt in der Verbandsgemeinde Linz zeigt nun eine Lösung auf: Mitarbeiter der Firmen Niedax und Birkenstock bilden dort eine eigene Löschgruppe.

Von Horst-Dieter Küsters, 04.02.2019

Die Verbandsgemeinde (VG) Linz schreibt bei der Freiwilligen Feuerwehr Geschichte: In Kooperation mit ortsansässigen Unternehmen hat sie eine Löschgruppe gegründet, die im Tagesalarm ausrückt und der ausschließlich Firmenmitarbeiter angehören. Die neue Löscheinheit 9, die im Gewerbegebiet stationiert ist, sei "ein Start in eine neue Ära bei der Freiwilligen Feuerwehr und ein zukunftsweisender Weg für ihre Stärkung", sagte VG-Bürgermeister Hans-Günter Fischer bei der offiziellen Inbetriebnahme. "Nie zuvor gab es eine so enge Zusammenarbeit zwischen Firmen und dem Träger der Feuerwehr in einer rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde oder Stadt, wenn nicht gar in Deutschland."

Die neue Einheit in Sankt Katharinen-Strödt ist in Kooperation mit den Firmen Niedax und Birkenstock gebildet worden. Zu den 28 Wehrleuten gehören nicht nur Kameraden, die an ihren Wohnorten in den Löschzügen der Verbandsgemeinde Linz ehrenamtlich aktiv sind. Einige kommen aus den Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Unkel, Asbach und Rengsdorf/Waldbreitbach sowie aus Bad Honnef und damit auch aus dem Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen.

Alarmbereitschaft am Tag ist gefährdet

Die VG Linz investiere zwar auf hohem Niveau in ihre Löschzüge, sagte Fischer, spüre aber auch die Folgen gesellschaftlicher Veränderungen. So sei die Entfernung von Wohnort und Arbeitsplatz bei vielen Feuerwehrkameraden erheblich größer als in früheren Zeiten, sodass die so genannte Tagesverfügbarkeit gefährdet sei.

Die Kooperation mit den beiden Unternehmen im Gewerbegebiet Strödt, in denen Feuerwehrleute arbeiten, sei die konzeptionelle Antwort auf dieses Problem. Diese bildeten eine starke Truppe gut ausgebildeter Einsatzkräfte, die als professionelle Ersthelferkräfte bei einem Brand bei den Unternehmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingreifen können.

Gleichzeitig gewährleiste der neue Löschzug die Tagesalarmbereitschaft bei Einsätzen der für Sankt Katharinen zuständigen Löscheinheit 2, bei besonderen Bränden auch im gesamten VG-Gebiet, beschrieb Fischer die Win-win-Situation dieser öffentlich-privaten Partnerschaft.

Nach der Vorstellung des Projekts mit den Linzer Wehrleitern Thomas Nelles und Christoph Teuner verpflichtete er die Brandmeister Stefan Seppelt und Christopher Ehrenberg, der auch Wehrführer des neuen Löschzugs ist.

Firmen sind "Partner der Feuerwehr"

Bernd Dillbahner vom Präsidium des Landesfeuerverbandes Rheinland-Pfalz übergab als Vertreter der Region Koblenz Alexander Horn und Rolf Lutherhardt von der Niedax-Geschäftsführung sowie ihren Kollegen von Birkenstock, Marcus Börger und Volker Hansel, die Urkunde und das Logo als "Partner der Feuerwehr". Diese Auszeichnung wird vom Deutschen Feuerwehrverband Firmen verliehen, die sich in hohem Maße um die Funktionstüchtigkeit der Feuerwehren bemühen. Teilnehmer der Projektvorstellung waren auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Dirk Elberskirch, der 1. stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur Holger Kurz sowie Wehrführer aus der VG und aus der Nachbarschaft.

Der neue Löschzug steht montags bis freitags in der Zeit von 6 bis 18 Uhr bereit. Die Verbandsgemeinde stellte am Standort der Firma Niedax ein Tragkraft-Spritzenfahrzeug und einen Mannschaftstransportwagen zur Verfügung sowie am Standort Birkenstock ein Mehrzweckfahrzeug.

Außerhalb der Tagesalarmzeit steht die Einheit nicht zur Brandbekämpfung zur Verfügung; dann stellen die jeweils zuständigen Löschzüge die Einsatzbereitschaft sicher.