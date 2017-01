60 Jahre Fanfarencorps Linz

So macht Rhythmus Spaß: Corpsnachwuchs am Tamburin.

31.01.2017 LINZ. Das Fanfarencorps des TV Linz feiert 60-jähriges Bestehen. Es hat nicht nur musikalische Erfolge, sondern auch eine ansehnliche Tollitäten-Ahnengalerie vorzuweisen - der amtierende Prinz Paul III. gehört dazu.

„Ihr seid das musikalische Gesicht der Stadt. Ihr seid einfach unverzichtbar.“ Und: „Mit eurem Einsatz helft ihr der Stadt, in sich verändernden Zeiten ihre Seele zu behalten.“ Große Worte fand der Linzer Bürgermeister Hans Georg Faust zum Fanfarencorps des TV Linz 1882, das in der Stadthalle sein 60-jähriges Bestehen feierte. Die Truppe in Landsknechts-Uniformen, Linzer Kulturpreisträger 1997, sei das ganze Jahr über in der Stadt präsent, lobte Faust.

Der Musikzug, in den sich auch einige Ex-Aktive eingereiht hatten, war stolz und natürlich unüberhörbar in die mit roten und weißen Luftballons dekorierte Halle eingezogen. Den Majorsstab führte Michael Weinberg – und sein Vorgänger im Amt des Corpsleiters ist ein Beweis für die enge Verbindung der Fanfaren mit dem Karneval: Paul Kremer schwingt als Prinz Paul III. „vun de Fanfare“ in dieser Session das närrische Zepter.

Er ist der vierte Regent aus den Reihen des Corps nach Hans IV. „von Pauken und Trompeten“ (1982) aus dem Hause Schützeichel, Hansi I. „von Trumm und Schlauch“ (1986) aus dem Hause Knopp und Mäx I. „vun de Trummele und de Trööte“ (1993) aus dem Hause Weinberg.

Die befreundeten Grün-Weißen Husaren um Kommandant Nihat Kökce zogen als erste Gratulanten mit Tamtam in die Stadthalle ein. „Wat wör Linz ohne de Fanfare. Üch fröcht mer un Ihr sid do!“, lobte der Kommandant nach dem Ständchen seines Musikzuges. Kökce machte im Saal Weinbergs Vater, Ex-Prinz Mäx, aus, der sein Adjutant war, als er 1998 als Nihat I. „aus dem Morgenland“ mit seiner Karawane durch den Strünzer Karneval zog. Und er entdeckte „Jöb“ Mertesacker, Gründungsmitglied des Fanfarencorps.

Landsknechte trommelten auf dem Kaiserberg

Josef Mertesacker hatte das Corps 1957 mit seinen Freunden Ludwig Braun, Paul Claus, Heinz Jünger, Johannes und Herbert Oellig, Leo Röder, Johannes Sinzig und Dieter Schmitz als eine Abteilung des Turnvereins in der Turnhalle des alten Linzer Gymnasiums gegründet. Mit nur zehn Fanfaren und zwei Landsknechtstrommeln hatte das Corps seine Proben auf dem Kaiserberg aufgenommen – unter freiem Himmel probten die Musiker unter der Leitung von Corpsführer Leo Röder die ersten Töne und Takte.

„Da der Weg zum Kaiserberg schon damals einigen zu weit erschien, verlegte man den Übungsort kurzfristig auf die Wiesen der Rheinanlagen, was auch das Interesse bei weiteren Einwohnern der Stadt weckte“, zitierte Michael Weinberg bei der Jubiläumsfeier aus der Chronik.

In seiner Funktion als Bezirksvorsitzender Neuwied-Land der Rheinischen Karnevals Korporationen ehrte Erwin Rüddel Josef Mertesacker und Johannes Schützeichel für 60-Jährige Mitgliedschaft. Mit großem Beifall wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder Arno Schützeichel nach 46 Jahren und Hildegard Schützeichel nach 27 Jahren aus dem aktiven Spieldienst verabschiedet.

Ihr Silberjubiläum als Fanfaren feierten Markus Schützeichel und Corpsleiter Michael Weinberg. Seit 15 Jahren dabei ist Thomas Paffhausen, seit 2007 gehören Christopher Berg, Markus und Georg Birrenbach, Maike Schellberg sowie Stefanie Werner dem Fanfarencorps an. Tanja Owczarczak, Marion Henneberg und Amali Fossemer wurden als Neuzugänge begrüßt. (Horst-Dieter Küsters)